Para comprar sus primeros tacos pasó 3 tarjetas de crédito. Hoy alista maletas para Qatar

Esta es la historia del segundo jugador de la Asociación Deportiva San Carlos que asiste a una justa mundialista.

Carlos Martínez Castro viajará a Qatar con la Selección Nacional de Futbol pero montarse en el avión no fue tan fácil como cualquiera pensaría.

A pesar de su corta edad, 23 años, este joven conoció la pobreza por dentro y aunque no recuerda mucho de ellos, sus dos hermanos le recuerdan de forma constante que su llegada a la cima estuvo llena de voluntad, amor y pasión.

«Mi mamá la tenía que pulsear bastante, ella vendía tortillas en Santa Ana y como no tenía con quien dejarnos, nos cargaba a nosotros, a los 3. No me acuerdo mucho de eso pero mis hermanos me cuentan lo difícil que era levantarse a las dos de la mañana a hacer tortillas, irlas a vender a las 5 de la mañana y luego ir a la escuela», contó el jugador.

Los esfuerzos familiares nunca cesaron a pesar de las adversidades. Carlos es el menor de la familia y sus hermanos no lo dejaron solo en sus sueños.

Dicen que el corazón no falla y la familia de este joven siempre supo que podría llegar lejos en el fútbol aunque, para que iniciara el camino hubo que redoblar esfuerzos.

Este deporte le abrió la puertas de par en par en una academia en Senegal, pero para ir ahí necesitaba un empujón.

«Cuando me compraron los primeros tacos profesionales míos tuvimos que pasar, si fueron tres tarjetas de crédito fueron poquitas y eso para que yo me pudiera ir a la academia. Cuando ya pude ir el fútbol me daba muchas cosas que ya mi mamá no tenía que cargar. me daban viáticos que yo usaba en el colegio», recordó.

Martínez tuvo luego un paso al fútbol de Bélgica y ahí empezó a cambiar su historia y la de toda su familia.

En 2019 regresó al país y en ese año jugó con el Herediano y con Guadalupe. Desde 2020 es uno de los Toros del Norte.

Ahora aspira a regresar al fútbol internacional y sabe que el mundial de Qatar podría abrirle muchas otras puertas a las que espera poder acceder con un desempeño excelente durante el campeonato.

Su padres, Marvin Martínez y Marta Castro, son provenientes de Nicaragua. ​ Carlos nació el 30 de marzo de 1999 en territorio costarricense, por lo que adquirió la doble nacionalidad al ser hijo de extranjeros.