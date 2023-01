País refuerza medidas ante cercanía de Gripe Aviar

Ante el riesgo del avance del virus de la influenza aviar en los países de américa producto de las migraciones de las aves silvestres, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio de Ambiente y Energía, han coordinado esfuerzos con el Colegio de Médicos Veterinarios, instituciones (estatales y académicas) y el sector privado.

Esto para la oportuna detección y atención de cualquier hallazgo de aves (silvestres y domésticas) muertas o con alguna sintomatología.

Además para capacitar a productores y médicos veterinarios, fortalecer la vigilancia epidemiológica en todo el país, mejorar la capacidad diagnóstica con la adquisición de equipos de laboratorio y la realización de simulacros para preparar al personal de campo.

La Influenza aviar es una enfermedad muy contagiosa que afecta a numerosas especies de aves tanto domésticas, silvestres y en raras ocasiones puede afectar a mamíferos, incluyendo al ser humano.

Las aves infectadas pueden mostrar uno o varios síntomas como: temblores, falta de coordinación, depresión severa, pérdida de apetito, parálisis, diarrea, secreción nasal, tos, estornudos, inflamación alrededor de la cabeza, cuello, ojos, caída de la producción de huevo y muerte súbita.

Ronaldo Chaves, coordinador del Programa Nacional de Salud Avícola del SENASA, indicó que los productos avícolas como carne de pollo, pavo, huevos, entre otros, no genera un riesgo para la salud de los consumidores.

SENASA solicita a los establecimientos avícolas extremar las medidas de bioseguridad y las buenas prácticas de producción avícola para evitar exponer sus aves. Asimismo, a los dueños de aves de traspatio se les hace un llamado para que las mantengan en confinamiento con el fin de evitar el contacto con aves silvestres que podrían ser posibles portadores del virus.

Si usted observa un ave muerta, en agonía, o manifestando alguno de los síntomas anteriormente mencionados, no se acerque, no la manipule, no trate de rescatarla o trasladarla pues se arriesga a contagiarse o contagiar a otras aves-

Si se encuentra en esta situación realice el reporte de inmediato a la oficina de SENASA más cercana, envié un mensaje al número de WhatsApp: 86341489, o a los correos denuncia@senasa.go.cr, angie.sanchez@sinac.go.cr, funcionaria responsable de Vida Silvestre de la Dirección Ejecutiva, del SINAC.