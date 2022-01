¡Otro logro! Fabiola también es la mejor promedio de admisión en la UNA con nota perfecta

El orgullo no cabe en las casas de la familia Rojas Herrera. Apenas 24 horas después de conocer que Fabiola fue la mejor cuarto promedio de entre casi 60 mil estudiantes que intentaron ingresar a la UCR, llegó una nueva noticia.

La joven de 18 años, sacó puntuación perfecta en la prueba que aplicó la Universidad Nacional para abrirle puertas a nuevos estudiantes.

De 900 puntos posibles, Fabiola obtuvo 900 es decir nota perfecta. Esto, le permite aplicar a cualquiera de las carreras del centro de estudios.

La joven sancarleña egresada del Colegio Agropecuario de San Carlos, recibió esta otra buena noticia en Inglaterra, donde es parte de un estudio bíblico, algo que le apasiona: la espiritualidad.

«Estoy demasiado agradecida con todos mi profes, agradecida con Dios principalmente y estos días he estado orando para que me de tranquilidad y siento que me respondió rapidísimo», dijo Fabiola.

Apenas este martes, conocimos que la joven logró 787 puntos de 800 posibles para cumplir su sueño de estudiar medicina. Ahora, también valora la posibilidad de estudiar Ingeniería Mecatrónica en el TEC, donde también logro una excelente calificación.

Para ella y su familia, la clave fue el esfuerzo de dos años para prepararse pero también hubo un ingrediente adicional: la fe. Fabiola es una joven muy espiritual y quien asegura que por medio de sus oraciones, recibe lo que se propone.