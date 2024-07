¡Otra raya más al tigre! Sancarleño es ahora también Campeón Nacional de Kartismo

Una vez más el nombre de Federico Rojas Hidalgo resuena en los podios del kartismo. Esta vez, el sancarleño de 14 años se coronó Campeón Nacional en categoría junior.

“Fede” se dejó el primer lugar en el Campeonato Nacional de Verano del Costa Rica Kart Championship que arrancó en febrero y concluyó la semana anterior, tras cinco fechas.

Como logro adicional, este era el debut de Federico en esta categoría.

“Me siento muy a gusto en este deporte, me gustaría seguir escalando categorías y subir a una más rápida que se llama VLR que requiere un motor diferente y tiene a los pilotos más experimentados”, contó Federico.

Eso sí, eso también requiere de más esfuerzo económico pues es una categoría más cara y para alcanzar esa meta, él y su familia buscan apoyo por parte de patrocinadores.

“En este deporte me ha enseñado muchas cosas que me han aportado a mi vida personal, me ayuda a manejar la frustración, tomar decisiones y a nivel de valores me ha enseñado muchas cosas”, dijo.

Apenas a finales de mayo, Federico se coronó campeón de Latinoamérica en Kartismo, en su categoría Tillotson Jr, durante el torneo latinoamericano Vortex Costa Rica, 2024 y que reunió a 19 países.

Desde niño, recuerda su madre Susan Hidalgo, despertó una motivación por los carros y la velocidad y, a pesar de que otros gustos pasaron, este se mantiene hasta la fecha.