¡Orgullo sancarleño! Steven Román va a sus primeros Paralímpicos en Tokio

Este sábado, fue uno de los días más felices en la vida del paratenista sancarleño Steven Román.

Además, es uno de esos días en los que San Carlos se llena de orgullo por noticias como esta.

El joven de 19 años, recibió invitación formal por parte de la organización de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 que se desarrollan del 24 de agosto al 5 de setiembre, de forma tardía por temas de pandemia.

«Habían 5 cupos adicionales, el cual uno me correspondía a mi, me lo dieron a mi. Le tocaba a la organización escogerlo, era una invitación a atletas que se lo merecían pero que no pudieron clasificar directamente», contó Chinchilla en medio de mucha emoción.

El sancarleño estuvo del 3 al 5 de junio estuvo en Eslovenia en una ronda clasificatoria a los juegos pero, no logró su pase directo a pesar de su excelente desempeño.

Ahora, recibe esta noticia que lo compromete a prepararse al máximo para representar al país de la mejor forma en estas, una de las justas deportivas más importantes a nivel mundial.

«Tanto para el Comité Olímpico y Paralímpico Nacional es de suma importancia que estos atletas se sumen a la cita olímpica ya que pese a la pandemia del Covid-19 se mantuvieron activos y comprometidos con su proceso deportivo», citó el Comité Olímpico en un comunicado de prensa.