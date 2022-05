¡Orgullo! Sancarleño es el mejor promedio 2021 de medicina en la UCR

José Daniel Molina Hernández cumple su sueño de siempre en la Universidad de Costa Rica pero, no es un estudiante cualquiera.

Este lunes por la tarde, el mismo centro de estudios lo reconoció como el mejor promedio de la carrera de Bachillerato en Ciencias Médicas y Licenciatura en Medicina y Cirugía en el año lectivo 2021.

Molina destacó con un promedio ponderado de 9,86 y una carga académica de 45 créditos.

«Desde que tengo memoria siempre quise estudiar medicina, de hecho me encantaba ir al hospital porque aquello era como otro mundo para mi. Me acuerdo llegar de la escuela y vaciar la lonchera para ponerle algodón, guantes y decir que los lápices de mina eran inyecciones y cualquier cosa que simulara un implemento médico. Ya cuando llegó la hora de elegir la carrera no fue una decisión difícil porque descubrí que detrás de todo aquel mundo que me encantaba de pequeño», contó a SCD.

Este joven de 20 años cursó la mayoría de sus estudios en lo que era el Colegio María Inmaculada y al conocer su potencial académico, decidió pasarse al Colegio Científico en Santa Clara de donde se graduó.

Tras aplicar el examen de admisión, ingresó a la UCR a cumplir su sueño de toda la vida pero muy consciente del esfuerzo que eso requería.

«El año pasado fue un toque demandante más que todo por la cantidad de cursos y que todos eran virtuales, además del cambio de colegio a universidad, entonces a veces era muy cansado estar todo el día frente a la computadora, más para mi que siempre he sido como una persona muy activa. O tener que sacrificar una que otra salida con mi familia o con amigos porque tenía trabajos que entregar y estudiar para los exámenes», narró.

Con sus logros mucho tiene que ver su familia que, aparte de ser apoyo incondicional y estabilidad emocional, es el centro de esa cultura de esfuerzo y lucha.

«Bueno desde que estaba pequeñito mis papás siempre estuvieron muy pendientes de mi y de mis hermanos. Siempre han sido muy atentos con nosotros y la parte académica no era excepción, sobre todo para mi mamá que es súper perfeccionista. Me acuerdo que siempre nos imprimían 2 veces un trabajo, uno para que lo hiciéramos de borrador y otro para entregar. Más de una vez tuve que empezar de cero porque tal vez la letra no era la mejor«

Hoy, José Daniel dedica sus logros a una de sus estrellas favoritas en el cielo: su abuelo, el querido periodista sancarleño Carlos Hernández Paniagua, quien además es una de sus fuerzas para seguir siempre en la lucha y con la fe de que, siempre todo va a salir bien.