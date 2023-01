¡Orgullo! Sancarleña es la mejor decimo cuarta nota de admisión en la UCR

La Universidad de Costa Rica reconoció a los 20 mejores promedios de admisión y, orgullosamente en la lista hay una sancarleña.

Se trata de Verónica Mora Murillo quien obtuvo la décimo cuarta mejor nota con un puntaje de 770,4 y quien, es egresada del COTAI en Ciudad Quesada.

Esto no es obra de la casualidad, es una mezcla de voluntad, disciplina y mucha fe. Verónica inició su preparación en abril anterior con la convicción de acceder a este centro de estudios.

«Yo estoy convencida de que mi resultado fue por pura gracia de Dios, que fue un regalo de él. No es mérito personal, fue algo que él decidió darme y yo estoy muy contenta y muy agradecida», contó Verónica a SCD.

El proceso de preparación incluyó un curso que imparte el profesor Eder Mejías y el trabajo fuerte lo hizo ella con voluntad, disciplina y cumplimiento de todas las tareas que involucraba tener un buen resultado.

«El curso nos da muchas herramientas y pasé desde abril hasta diciembre estudiando y esto es mas de disciplina, esfuerzo y la gracia de Dios», añadió esta estudiante.

Para ella, solo terminar la prueba fue un logro pues había tenido una mala experiencia con el tiempo en la aplicación de otra prueba de admisión.

No obstante, la constancia en su proceso de preparación junto al profesor le permitió manejar el tiempo y no solo concluir la prueba, si no también tener una excelente puntuación que ahora le abre muchas puertas para estudiar.

«Yo no sabía que quería estudiar, eso lo definí hace muy poquito. No me quería ilusionar con ninguna carrera o hacer planes. Preferí esperarme a ver que me ganaba, ver los cortes y ahí decidir y gracias al Señor pude entrar a todas las carreras», relató.

Producto de ese esfuerzo y su fe, el próximo 13 de marzo Verónica iniciará sus estudios en Medicina en la UCR.

Logro que comparte y agradece a Dios y a sus papás a quienes catalogó como pilares en su vida.