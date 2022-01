¡Orgullo! Sancarleña es la cuarta mejor promedio de admisión en la UCR

Fabiola Rojas Herrera se convirtió en el cuarto mejor promedio del examen de admisión de la Universidad de Costa Rica del último año.

Esta casa de estudios hizo el anuncio este martes y destaca la sancarleña con un promedio de 787,92 de 800 puntos posibles.

Ella, es estudiante del Colegio Agropecuario de Santa Clara y asegura que la preparación fue siempre parte importante de este logro. Es egresada de sexto año.

«Los resultados no fue producto de unos meses antes, empecé desde quinto año a prepararme, llevé varios cursos por que siempre mi meta era estudiar medicina en la UCR y como yo sabía que era un corte muy alto, sabía que tenía que prepararme», contó Fabiola.

A pesar de no fallarle a su sueño de estudiar medicina en esta universidad, al obtener esta calificación, ahora Fabiola replantea sus posibilidades académica. El esfuerzo fue mucho y eso le permite ahora tener más paz para elegir sobre su futuro.

Ahora, valora la posibilidad de estudiar Ingeniería Mecatrónica y luego especializarse en Biomedicina pero para todo esto, ella siempre supo que ese era el examen al que tenía que apuntar bien alto.

«Ore por mucho por estos resultados por que yo estaba muy ansiosa por que ese el examen que yo quería y sentía que dudaba mucho, entonces como faltando 40 minutos, me salí, respiré, tome agua, oré un segundo y entré para empezar de cero. Me dije, tranquila, empecé a borrar y ya se me estaba resolviendo y estaba más tranquila», contó.

Todo ese episodio le hizo pensar que el resultado no iba a ser el que esperaba ni para el que tanto se preparó. Por esto, la noticia de este martes, le alegró la vida a ella, a su mamá la periodista Karla Herrera y a toda su familia.

«Honestamente no era algo que veía venir y me alegra por que si no lograba entrar sentía que le estaba fallando a la niña que un día soñó con ser doctora, entonces si es muy sorprendente para mi por que yo estaba muy nerviosa», concluyó.

Para ella, las claves fueron la preparación y la oración. Con su fe intacta, ahora sueña con iniciar su futuro llena de orgullo por su logro.