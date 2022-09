¡Oportunidad! Espacios «Sin Paredes» abren puertas a adolescentes en comunidades fronterizas

No solo la oportunidad de practicar un deporte que conocían poco o no conocían, si no que pudieron conocer más de valores, constancia, disciplina y hasta como canalizar sus emociones.

El Taekwondo fue la herramienta perfecta para que un grupo de jóvenes y niños de San Marcos de Cutris abriera la puerta a una nueva oportunidad.

Desde hace 3 meses, este grupo fue parte de la iniciativa «Sin Paredes», que promueven los Centros Cívicos por la Paz del Ministerio de Justicia. El cierre de este programa fue el fin de semana.

En este caso, se trata de un anexo al Centro Cívico por la Paz en Aguas Zarcas pero que llega a poblados fronterizos con el fin de abrir espacios que incluyan a niños, niñas y adolescentes y que prevengan la violencia social a través de distintas actividades.

«Estamos intentando extenderlo a otras comunidades. Es importante que puedan evaluar los alcances y poder llevar estos talleres a más comunidades fronterizas. Es algo inexplicable el poder ver la felicidad de estos jóvenes», comentó Juan Pablo Rodríguez, secretario de comunidades fronterizas.

Al mismo tiempo que San Carlos, arrancó un programa igual en Banderas de Pocosol.

«Hablamos de futuros líderes, y personas de bien, me llena de mucho felicidad, el alcance que estos talleres han tenido en jóvenes con oportunidades muy limitadas por vivir en lugares tan alejados», añadió Rodríguez.

Estos «centros», operan es espacios comunales en conjunto con asociaciones de desarrollo con visitas periódicas y las actividades están a cargo de facilitadores que ojalá, sean de la misma comunidad.

En esta actividad de cierre, participaron algunos regidores municipales quienes asumieron el compromiso de, por medio del Comité Cantonal de Deportes, dar continuidad a algunas de las actividades deportivas en las que trabajaron los adolescentes.