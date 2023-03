¡Ojo! Hombres armados en carro blanco asaltan en rutas Ciudad Quesada – Florencia

Si viaja de noche o madrugada por la radial que comunica Ciudad Quesada con Florencia, tenga mucho cuidado.

Algunos conductores denunciaron a San Carlos Digital ser víctimas de violentos asaltos en esta ruta por parte de al menos tres sujetos a bordo de un carro de color blanco.

Una de esas víctimas fue el joven Diego Soto quien, el fin de semana anterior a eso de las 2:00 a.m. sufrió un asalto cuando iba para su casa y relata su momento de drama.

“Me iba a montar a la salida hacia Florencia y en eso me atraviesa un automóvil blanco, bajo y había un hombre ya en la carretera con un abrigo con gorro apuntándome con un arma y yo del susto paré el carro, el hombre casi que se mete por la ventana y me dice que le de todo. Le di la billetera, los zapatos y me dijo que le desbloqueara el celular y a como pude lo hice pero, me decía que lo desbloqueara más y ahí fue cuando me pegó por la cara y no supe con qué me pegó”, narró Diego.

A él le pegaron en dos ocasiones antes de que quitaran el vehículo atravesado y le dijeron: “ábrase o lo quiebro”.

“Yo agarré el carro a toda velocidad y llegué a mi casa en Florencia a llorar de la impotencia. Fue la experiencia más horrible que he tenido”, añadió.

El tema no es desconocido para las autoridades quienes confirmaron que tienen conocimiento de este y otros hechos similares en los últimos días.

De hecho, otro caso similar ocurrió en la ruta que comunica Pénjamo de Florencia con La Abundancia y con un vehículo con las mismas características.

“Era un carro Elantra blanco y tenía como unas luces neón. Yo venía subiendo hacia La Abundancia y vi el carro atravesado y un hombre abajo sin zapatos y sin camisa y luego se bajaron dos más. Uno me gritaba que me bajara, que parara el carro y yo lo que hice fue poner seguro a las puertas y echar reversa, apreté ese carro en reversa y en momento me fui a la ronda y aproveché para dar vuelta a Pénjamo y hasta ahí se me siguieron, hasta ese cruce”, contó Cristian Vindas, otra de las víctimas.

Ambos afectados lo que buscan es que sus testimonios sirvan para que otros conductores tomen cautela cuando pasan por estas rutas y sobre todo, que estén alertas si ven un vehículo blanco, sospechoso sobre el camino.