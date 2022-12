¡OJO! El 9 de enero vence amnistía a placas 1,2 y 3

El próximo 9 de enero vence el plazo dictaminado por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) para que los 202 mil automóviles con placas terminadas en 1, 2 y 3, tengan al día su Inspección Técnica Vehicular.

Para eso, DEKRA, empresa a cargo de la inspección técnica vehicular en el país, se alista para recibir a la mayor cantidad de usuarios durante este fin y principio de año.

“En Costa Rica hay 202 mil carros terminados en placas 1, 2 y 3, de esos únicamente 35.865 está al día, por lo que instamos a los más de 166 mil conductores restantes que se acerquen a cualquiera de nuestras 13 estaciones para que se pongan al día con la inspección vehicular y evitar así alguna multa por parte de la policía de tránsito, ya que el 9 de enero, vence la prórroga para los autos con esa terminación de placa”, dijo Julio Rodríguez, gerente general de DEKRA.

La compañía, que busca que haya más seguridad en las calles costarricenses, pone a disposición diversos canales para que los usuarios logren gestionar sus citas en un amplio horario

La mayor parte de estaciones trabajan en un horario de lunes a sábado de 6 a.m. a 9 p.m., sin embargo, algunas fechas tendrán un horario especial: sábado 24 y 31 de diciembre de 6 a.m. a 2 p.m., domingo 18 diciembre y 8 de enero de 8 a.m. a 5 p.m. en todas sus estaciones.

“Ponemos a disposición de los usuarios nuestro centro de llamadas al 4000-1100, además nuestro sitio web www.dekra.cr , para que las personas saquen su cita. Queremos que cada conductor logre estar al día con la revisión técnica vehicular y que aprovechen las vacaciones de fin de año para que saquen un espacio”, acotó Rodríguez.

Por otra parte, según lo dictaminado por COSEVI, el primer corte del vencimiento de la prórroga será el próximo el 9 de enero, seguido del 9 de febrero, y así sucesivamente hasta que todos los autos tengan la inspección técnica 2022 al día.