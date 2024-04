OIJ verifica datos para dar con Nancy en una hidroeléctrica en Peñas Blancas

Nancy cumplió un mes de desaparecida en La Fortuna , el pasado 24 de abril y el OIJ intensifica su búsqueda con base a informaciones que trata de verificar.

Una de ellas es la corroboración de información en una hidroeléctrica en Peñas Blancas de San Ramón, comunidad que colinda con La Tigra.

Así lo ratificó a este medio, Nils Rojas, director regional del OIJ en San Carlos durante la mañana de este sábado.

Hasta el momento, la investigación se mantiene abierta por lo que la información de este caso es hermética.

Alejandro Chacón, hermano de Nancy, contó que conocen de esta información por parte del OIJ y los rastreos en esta zona pero hasta el momento, desconocen detalles.

“Solo sabíamos que iban a esa zona con perros pero no tenemos ningún tipo de pista, si encontraron algo no nos han dicho y suponemos que no por que, no sabemos nada. La información que tenemos es nula”, indicó a SCD.

La desesperación toma a la familia de Nancy que al ver que los días pasan y no hay pistas de su paradero.

Nancy Chacón, de 31 años y madre de 3 niñas, desapareció el pasado 24 de marzo al salir de su casa a una actividad social pero, no regresó.

El aviso de su desaparición lo hizo la niñera de sus hijas, al día siguiente luego de esperar por ella, quien no llegó.

De momento, las autoridades le siguen la pista a un sujeto que llegó a La Fortuna hace poco tiempo, oriundo del Caribe y, quien de forma repentina desapareció de la zona y a quien ella habría conocido apenas hace un mes.