Nuevo alcalde procura encuentro con Karol Salas para “una transición ordenada”

El nuevo alcalde de San Carlos, Juan Diego González, procura un encuentro de trabajo con la actual alcaldesa, Karol Salas, con la intención de afianzar una transición ordenada en el cambio de mando del ayuntamiento sancarleño.

Así lo anunció González la noche de este jueves en el programa “Entre Nosotros” del comunicador Andrés Madrigal.

“En los próximos días yo le voy a enviar formalmente una solicitud de que nos podamos reunir y podamos conversar. Esa es la madurez política que esperan los sancarleños de sus líderes y lo mejor es que este proceso de transición sea de la manera más ordenada posible”, dijo.

Eso sí, González reconoció que, hasta el momento no recibió ninguna llamada o mensaje por parte de Salas, luego de ser electo el pasado domingo 04 de febrero por poco más de 13.000 sancarleños.

El liberacionista destacó que, tiene legitimidad para hablar con cualquiera de las fracciones que llegarán al nuevo Concejo Municipal, pues durante la campaña no se dedicó a atacar a rivales.

“Con todos ya he hablado y debo decir que, todos me han manifestado el deseo de que trabajemos juntos entre la alcaldía y el Concejo para sacar adelante los grandes proyectos, de verdad que me he encontrado una actitud muy propositiva de parte de todos los regidores con los que he hablado a este momento”, apuntó.

Esta misma semana González visitó la Asamblea Legislativa y sostuvo reuniones con los diputados Jorge Rojas del oficialismo, Joaquín Hernández del PLN y Leslye Bojorges del PUSC.

Asumirá funciones como alcalde sancarleño el próximo 01 de mayo junto al nuevo Concejo Municipal.