Nueva tarifa eléctrica para industriales revive atracción de inversión en la región

Un nuevo modelo de tarifa eléctrica para industriales y grandes consumidores, se convierte en el nuevo gancho de inversión para la región norte.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, aprobó a Coopelesca una nueva tarifa diferenciada para este tipo de consumidores.

Se trata de la Tarifa de Media Tensión b (TMTb), aplicable a empresas electrointensivas (grandes consumidores que generan empleo), así como a empresas certificadas bajo la norma internacional ISO-50001 sobre gestión y eficiencia energética.

Esta tarifa TMTb se formaliza mediante una “banda tarifaria” con el fin de que las empresas distribuidoras cuenten con flexibilidad para el desarrollo de su propia gestión comercial.

Coopelesca, es la primera cooperativa en el país que aplica este modelo.

«Esta tarifa ronda los 11 centavos de dólar y aquí se van a beneficiar ya de inmediato alrededor de 6 industrias de la zona lo cual va a propiciar no solo que puedan tener un mejor panorama a nivel internacional para competir si no que puedan ser sostenibles y seguir generando empleo de calidad», comentó Omar Miranda, gerente General de Coopelesca.

Por otro lado, a solicitud de Coopelesca, la Autoridad Reguladora aprobó, por primera vez, una tarifa especial para al atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, fuera de la GAM.

Se trata de la Tarifa de Media Tensión en 69 kV (TMT69 kV) que busca oportimizar el uso de la capacidad instalada con que cuenta Coopelesca. Es única en el país, es decir no hay en otras partes esta opción disponible.

Para la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte este es un elemento clave dentro los planes de competitividad empresarial que promueven desde los 20 años de su creación.

«Coopelesca venían avanzando en el tema de cobertura eléctrica y nos faltaba el tema de competitividad en las tarifas, esta zona tenía una desventaja en ese sentido con otros territorios y con esto, tenemos ya una mejora sustancial en dos sentidos: primero la tarifa TMtb no la teníamos y esto incidía que empresas no optaran por venir a la región y el otro factor es se logró una tarifa que no existe en el resto del país y es la segunda más barata de todo el país, que es la de 69 mil voltios» puntualizó Manrique Rojas, presidente de la Agencia para el Desarrollo.

Las tarifas TMtb son para la industria y de forma histórica se concentraron en el Gran Área Metropolitana (GAM). La zona norte, por medio de Coopelesca, es la primera región que dispone de ellas. Cualquier otra empresa distribuidora la podrá solicitar en sus estudios ordinarios ante la ARESEP, para que pueda atraer inversión a las zonas donde brindan el servicio eléctrico.