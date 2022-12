Nueva República se suma a reclamos al FA por moción a proyecto que da vida a carretera a San Carlos

El Partido Nueva República también alzó la voz en contra de una moción que, presentó el Frente Amplio para cambiar la palabra carretera por autopista.

En la Asamblea Legislativa está el proyecto de ley 22.839, “Autorización de Obras de Infraestructura Urgentes y de Conveniencia Nacional en el Humedal La Culebra y Establecimiento de Medidas de Compensación Equivalente”.

Los legisladores del FA presentaron una moción al expediente para el cambio respectivo y argumentan que, dicha moción no será aprobada y que, la intención fue: «quemar día».

«El proyecto no se va atrasar ni 5 minutos. El FA no ha entorpecido nada. Hay acuerdo de la Comisión de Ambiente para ver la Moción y que el texto avance tal cual está», manifestó el diputado Ariel Robles.

Aunque, en principio, los alegatos iniciaron con el diputado Diego Vargas del PLP, quien además hizo pública la advertencia, ahora se suman legisladores de Nueva República.

«Si esta moción del Frente Amplio pasa, que esperamos que no sea así, implicaría que los trabajos que ya se hicieron, posiblemente no sirvan. En Nueva República y como diputado de la provincia de Alajuela, nos oponemos férreamente a que este tipo de mociones que vienen a entorpecer, debilitar a socavar lo que ya se ha logrado. No vamos a permitir que esta carretera siga teniendo tropiezos grandes», dijo a SCD, el diputado Pablo Sibaja.

Sibaja además agregó que conversó el ministro del MOPT, Luis Amador para conocer su posición sobre este tema.

«Él me dice que esta moción no puede pasar debido a que la palabra autopista significa una amplitud en carriles, características que no tienen la carretera», apuntó.

Los frenteamplistas pretenden cambiar la palabra carretera por autopista y esto traería implicaciones.

«Se autoriza la construcción de la autopista Bernardo Soto-Sifón-Abundancia, incluyendo su paso por el humedal La Culebra, ubicado entre las estaciones 29+000 y la 31+000 del trazo de la carretera y que se ubica entre las siguientes coordenadas en proyección CRTM 05″, cita el documento.