Norman Salas: Alma, vida y corazón detrás del fútbol femenino sancarleño

El equipo de segunda división de fútbol femenino de San Carlos jugó, de forma inesperada, una final en el torneo nacional de apertura.

De forma inesperada por que nunca, estuvo en los planes iniciales de la temporada del técnico Norman Salas. Al menos, eso es lo que él mismo asegura.

Un 2022 lleno de logros pues además, Salas logró clasificar de forma invicta a las muchachas que jugarán Juegos Nacionales en 2023.

El líder detrás de los logros de la Asociación Deportiva San Carlos de Fútbol Femenino es Sancarleño Noticia 2022.

Norman Salas suma 24 años a la cabeza la fútbol femenino. Lo llamaban loco, vagabundo en ese entonces cuando, nadie daba un colón por esta disciplina en genero femenino pero él apuntaba arriba.

Entrena U13, U15, U17, el equipo de segunda división y el de juegos nacionales. Hasta 70 mujeres llegan a cada entrenamiento. Hay menores de 13 años hacia arriba que son las que pueden competir pero, el grupo recibe jugadoras más pequeñas para formarlas.

En 2019 nació la idea, por medio de un convenio con la ADSC de participar en el torneo de segunda división con la intención de frenar la fuga de talentos pero, muy rápido las muchachas demostraron que están para más.

La lucha es con las uñas pues, a nivel local el apoyo económico es limitado. Aún así, la asociación hizo esfuerzos y por medio de un promotor de mercadeo aumentaron ingresos para dar más y mejores condiciones a las jugadoras.

A don Norman le corre el fútbol femenino por la sangre, sin duda. Su desvelo es cumplir los sueños de estas niñas y jóvenes que apostaron por el deporte.

Los entrenamientos son hasta 4 veces a la semana, llegan chicas de Los Chiles, Río Cuarto, Guatuso y otras partes de toda la Zona Norte y de todos los distritos de San Carlos que hacen el esfuerzo con ayuda del apoyo de sus padres de familia.

Por sus procesos pasaron reconocidas jugadoras que hoy brillan en equipos grandes del país e incluso en selecciones nacionales.

«A mi me decía, mae no sea tan vagabundo entrenando mujeres, hasta se burlaban de mi y ahora ya no, más bien si uno se descuida le serruchan el piso. Yo estoy en fútbol femenino no para que me conozcan si no por que estoy enamorado de el», dijo.

De carácter fuerte y la disciplina al tope, este exjugador de primera división, se enamoró del fútbol femenino por una razón muy poderosa: tuvo dos hijas.

Ellas empezaron a conocer sobre el deporte que practicaba su papá y de pronto, se vio jugando con ellas.

Muchas veces, luego de las giras por partidos él y su esposa se dedican a ir a dejar jugadoras que viven en lugares lejanos y para los que no hay servicio de bus por las noches.

Les incentiva al 100% mantenerse en sus estudios y sobre todo les incentiva no perder la fuerza.

Don Norman es y será un ícono del cantón por su valioso aporte al fútbol femenino pero más que todo por enseñar que la esperanza no se pierde cuando el trabajo se hace con amor y pasión.