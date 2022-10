Nicaragua cuantifica en 400 millones de dólares las pérdidas por el huracán Julia

SAN JOSÉ, COSTA RICA — El Gobierno Nicaragua aumentó a más de 400 millones de dólares la estimación de los daños económicos ocasionados por el paso del huracán Julia en el país, informó el ministro de Hacienda, Iván Acosta.

El titular de la cartera de Hacienda aseguró que esa sería una información preliminar “prácticamente conclusiva” y con “muy pocas variaciones”.

Julia, que ingresó al país el 9 de octubre como un huracán categoría 1, dejó afectaciones en 96, de los 143 municipios del país, indicaron las autoridades nicaragüenses este martes.

Inicialmente el Gobierno había contabilizado entre 160 y 200 millones de dólares en daños por el fenómeno natural, lo que representaba un 1,5% del Producto Interno Bruto del país; pero con la nueva cifra se eleva a un 2,6% del PIB.

El ministro de Hacienda recalcó que las mayores pérdidas se dieron en el sector social, en el que está la educación y la salud, es decir hospitales y escuelas que se vieron dañadas.



Acosta indicó que desarrollarán “los máximos esfuerzos en la gestión de recursos, así como financiamiento de organismos multilaterales” para “restaurar y reconstruir los daños por Julia”.

BCIE aprueba cooperación “no reembolsable”

A nivel regional, Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuestionado por su cercanía al presidente Daniel Ortega, anunció que la entidad financiera aprobó medio millón de dólares en concepto de donación no reembolsable por el paso del huracán en el país.



Mossi se reunión con Laureano Ortega, hijo del presidente Ortega, quien aseguró que el fondo “viene a aplicarse para atender esta emergencia que ha sido ocasionada tras el paso del huracán”



No obstante líderes de las comunidades del Caribe de Nicaragua explican que la ayuda del gobierno no llegará hasta las zonas más vulnerables, que en dos años han sido impactadas por tres huracanes.

Dolene Miller, originaria de la Costa Caribe dijo a la Voz de América que aún hay colegios todavía que no tienen techos, tras el paso de los huracanes Eta e Iota, y ahora con el Julia que “el radio de acción de este huracán volvió a golpear a sitios vulnerables.

Miller indicó que la cooperación que canaliza el gobierno “se va dispersando en acciones que se encaminan más hacia sectores políticos y no hacia la necesidad de la población”.

“Hoy tenemos prácticamente diez días de haber sido golpeados por un huracán y es la comunidad la que se está enfrentando en ayuda solidaria hacia nuestras comunidades”, lamentó.

Nicaragua forma parte de los países vulnerables de Centroamérica, que por s