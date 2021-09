Nelson Ugalde y Ronald Rojas estremecen Progreser

Un remezón estremeció las bases del partido cantonal Progreser la tarde de este viernes.

Esto, luego de que el excandidato a la alcaldía, Nelson Ugalde y el conocido Dr. Ronald Rojas, ambos parte del grupo fundador de Progreser; hicieran público su apoyo a José María Figueres de cara al proceso electoral 2022.

Aunque, de ante mano el Comité Ejecutivo del partido conocía de las intenciones de ambos, el anuncio atizó reacciones en redes sociales que, desde la presidencia de la agrupación política tuvieron que aclarar.

«Ni la Asamblea, ni el Comité Político. ni la fracción, han acordado apoyar a ningún candidato de cara a las elecciones nacionales», firmó el presidente del partido y regidor, Pablo Rodríguez.

La decisión de Ugalde y la de Rojas, fue personal y los estatutos del partido les permite mantenerse dentro de esa agrupación.

«Cuando uno llega a un puesto político cree que puede cambiar el mundo y si se pueden hacer cosas diferentes y mejores, pero no es la realidad. La realidad es que se debe tener experiencia y esa experiencia no se aprende en ningún libro, se aprende porque hay que vivirla y en este momento eso es lo que requiere el país, cero improvisación, alguien que tenga ese liderazgo», dijo Ugalde.

El exregidor señaló que, desde su primer contacto con Figueres, no conversaron sobre puestos o compromisos personales sino sobre propuestas que beneficien a la región.

Por su parte, Rojas basó su decisión en la urgencia de involucrarse en este proceso político.

«No podemos seguir llenándonos de parches y de políticos oportunistas que llegan hoy y mañana hacen lo que les da la gana y nos dejan de rodillas a punto de ser un fracaso como país. Yo invito a las personas a que participemos, que no nos quedemos de brazos caídos porque ese 40% de gente que no vota es el que nos tiene ahorita a punto de fracasar y ser una lástima de esta Costa Rica que no es la que yo conocí cuando di mis primeros pasos en la vida», indicó Rojas.

El anuncio público, ocurrió durante la visita de Figueres a Ciudad Quesada. Aprovecharon para firmar un documento con una lista de compromisos a trabajar en la Zona Norte.

Los temas acordados son el aumento de conectividad digital en la Zona Norte, mayor empleo y oportunidades de desarrollo, seguridad, acciones para el sector agro, la eterna carretera Naranjo-Florencia, entre otros.

El documento completo puede leerlo en el siguiente enlace: https://sancarlos.digital/s4d4v