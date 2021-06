Navas: «Busqué inculcar los más altos estándares de probidad, transparencia y legitimidad»

«A partir de este viernes, y hasta el 12 de julio, me dedicaré a realizar los informes correspondientes para hacer la transición del cargo al Fiscal Subrogante, y posteriormente, entre el 13 de julio y el 24 de agosto, he solicitado a la Presidencia de la Corte Suprema acogerme al período de vacaciones que me corresponde, para hacer efectiva mi jubilación a partir del 25 de agosto del 2021».

Con esta noticia, sorprendió la Fiscala General de la República, Emilia Navas.

Luego de cuestionamientos por inhibirse de uno de los casos de corrupción más importantes del país, por vínculos parentales con uno de los abogados de empresarios y luego, de estar bajo la mira de investigaciones de medios de comunicación, la funcionaria anunció su retiro por pensión.

«En lo personal y durante toda mi gestión, he enfrentado ese tipo de situaciones, comprobándose, mediante resoluciones administrativas y judiciales, mi actuar recto y probo. Incluso, de manera reciente, la propia Corte Suprema de Justicia, en la sesión del 21 de junio del año en curso, determinó que mi actuación en el caso particular fue conforme al ordenamiento jurídico vigente», dijo.

Añadió que su decisión, tiene como fin, «no debilitar la función del Ministerio Público y la encomiable labor de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga decir, el combate frontal contra la corrupción, he decido acogerme a la jubilación a la que tengo derecho».

La elección de Navas, por por unanimidad de los magistrados el 12 de marzo de 2018.

Desde entonces, la Fiscala se inhibió de 9 casos: Aldesa y Soresco entre los más grandes, junto a «Cochinilla». Ella misma, en conferencia de prensa confirmó que en otros casos menores también. Todos, por la relación con su esposo el reconocido abogado Francisco Campos, con personas en investigación.