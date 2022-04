Municipalidad niega retención de fondos a Ligas Menores de la ADSC. Adjudicación está en firme

Desde el 19 de noviembre del año anterior, la adjudicación 2021LA000014-00036000 quedó en firme y a favor de la Asociación Deportiva San Carlos para el proyecto «Contratación de servicios para la formación de niños (as) y jóvenes en la disciplina deportiva del fútbol, con entrega según demanda (I modificación)».

Tras la publicación de este medio, la semana anterior en la que la ADSC denunció la retención de fondos por parte del Municipio sancarleño durante los últimos 4 meses, la administración municipal respondió nuestra solicitud de información.

Por medio del departamento de prensa, la alcaldía sostuvo:

«La Municipalidad de San Carlos realiza en este momento un estudio técnico y jurídico sobre dicho proceso de contratación comenzado en noviembre anterior y que aún no ha sido formalizo, precisamente porque se encuentra en la mencionada etapa de estudio. Por otra parte, no podemos hablar de «no ejecución de pagos mensuales» o de «retención de fondos», en un proceso de contratación que está inconcluso».

Sin embargo y, según los documentos públicos a los que hay acceso por medio del Sistema de Compras Públicas del Estado, SICOP, esos estudios fueron hechos de previo. Incluso, hay una recomendación de la proveeduría municipal hacia la administración que cita ambos estudios y además, la adjudicación del cartel a la ADSC al cumplir con todos los requisitos y además, ser el único oferente.

“Una vez concluida la revisión de la oferta presentada por Asociación Deportiva San Carlos, cédula jurídica 3-002-045813 y analizadas las características técnicas de los servicios ofertados, así como el precio por los mismos, se concluye que dicha oferta cumple con los requerimientos técnicos establecidos para esta contratación y el monto ofertado se encuentra dentro del rango de nuestro presupuesto”, cita el estudio técnico.

Además, el SICOP detalla que dicha adjudicación quedó en firme. Esto significa que no hubo apelaciones y el cumplimiento fue pleno.

La administración municipal destacó que el proceso no está finalizado y por esto, «En este momento no hay un plazo definido ni estimado de para cuándo estará finalizado el estudio técnico y jurídico de dicho proceso de contratación, que se reitera, proceso que aún no está formalizado»

Entre otras cosas, el cartel estableció un aporte municipal de ₡5 millones por mes para esta población: niños y adolescentes del cantón que estén involucrados o puedan y quieran involucrarse en el fútbol.

A este momento la ADSC espera por 20 millones de colones que corresponden a desembolsos municipales en enero, febrero, marzo y ahora abril 2022.

Pero, a pesar que desde el 19 de noviembre adjudicaron este cartel, los niños y adolescentes de las ligas menores de la ADSC no reciben un colón para su formación porque la Municipalidad de San Carlos no gira los recursos correspondientes.

Para expertos en contratación administrativa, la Municipalidad debió notificar vicios de nulidad para atrasar el proyecto, algo que según la administración de la ADSC no ocurrió. Incluso, están a la espera de una respuesta por parte de la alcaldía a un carta que enviaron la semana anterior para consultar por el proceso.

Javier Quirós, abogado experto en contratación administrativa incluso destacó que «podría estarse incurriendo en un incumplimiento de labores». Esto dado que desde hace 5 meses la adjudicación está lista.

Los recursos municipales son para ayudarse a sostener este proyecto, al que llaman Más que Fútbol. Incluye en pago de profesionales en piscología, nutrición, educación y demás para los jugadores de todas las ligas menores, además del mantenimiento de una casa en la que viven los 25 jugadores de sitios alejados del cantón y de bajos recursos económicos.

También, estos recursos sostienen los viajes a partidos fuera del cantón en los que los jugadores necesitan alimentación e hidratación. Por ejemplo, ya para el último partido en Jicaral, los padres de familia tuvieron que costear el viaje y ya algunos, no pudieron ir porque no disponían del monto de la cuota.