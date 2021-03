Municipalidad de San Carlos dejó sin ejecutar solo ¢2.700 millones en 2020

Caminos, obras comunales y sociales se quedaron a la espera de intervención municipal durante 2020.

La Municipalidad de San Carlos, dejó sin ejecutar el presupuesto asignado para ello por un monto de 2.764 millones de colones.

Esto, corresponde al 10,07% del total del presupuesto municipal durante 2020.

Bajo el mando del Alcalde Alfredo Córdoba, la administración presentó este viernes al Concejo Municipal y ciudadanía, el informe de labores del año anterior.

Durante ese periodo el presupuesto del ayuntamiento alcanzó un total de 16.916 millones de colones, del cual ejecutaron el 89,93% es decir un total de ¢14.152 millones.

«Aquí no estamos llorando porque los ingresos están en rojo, ni porque no pagamos salarios. No pudimos cumplir con muchos sancarleños porque todo no se puede hacer», dijo Córdoba.

Ingresos

Durante 2020 la municipalidad percibió ingresos por un total de ¢17.600 millones.

Por concepto de Bienes Inmuebles el ayuntamiento recaudó ¢3.354 millones con un pendiente de cobro por ¢683 millones. En patentes, la recaudación fue de ¢3.041 millones, ¢230 millones menos de lo recaudado en 2019.

En cuanto los servicios de recolección de residuos los ingresos sumaron un total de 1.554 millones de colones, un 0.50% más que en 2019.

El acueducto municipal generó ingresos por ¢1.389 millones. El ingreso aumentó 19 millones de colones más con respecto a 2019 y una disminución de ¢10 millones en la morosidad.

«Desde marzo empezamos un plan y hemos cometido muchos errores pero puedo decirles que me siento orgulloso de lo que logramos y porque aquí hay funcionarios municipales muy buenos y hay gente que lo quiere ver a uno mal y patear al que está en el piso pero yo me siento orgulloso», agregó Cordoba.

Inversiones

El municipio destacó la inversión de 2.871 millones de colones en obras de infraestructura vial.

El ayuntamiento consiguió asfaltar 40 kilómetros de vías en distintas comunidades del cantón y alcanzó los 382,5 kilómetros de caminos en asfalto.

Ochenta millones de colones fueron invertidos en diferentes estructuras comunales como salones, parquecitos, áreas de recreación y centros educativos como parte del programa Enlace Comunal.

También 14 millones de colones en aportes a 14 centros educativos de Ciudad Quesada, Florencia, Aguas Zarcas, Cutris, Pocosol y Pital.