Municipalidad de San Carlos asigna recursos para puente de hamaca en Boca de Arenal pero, no hay diseño

Los vecinos de Boca de Arenal de Cutris deberán esperar más aún, por su puente de hamaca sobre el río San Carlos.

Pese a que, desde hace casi 10 años y gracias a una partida específica, el ayuntamiento dispone de 47 millones de colones para ese proyecto, aún no los puede ejecutar. Incluso, en el último presupuesto extraordinario que aprobaron los regidores esta semana, está la partida ya asignada.

Sin embargo el proyecto de construcción está varado por una razón muy sencilla: no hay diseño.

«La Municipalidad de San Carlos nos da la partida pero, nos piden que pongamos los diseños. Habíamos hecho unos y el MOPT nos dijo que no por que era mucho y ahora, nosotros no tenemos de dónde sacar fondos para ese diseño, apenas estamos saliendo de dos años de no recibir ingresos», comentó Miguel Segura, presidente de la Asociación de Desarrollo de Boca de Arenal.

El diseño debe estar a cargo de ingenieros expertos en puentes y también debe tener aprobación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

La comunidad espera que el ayuntamiento sancarleño también pueda ayudarles con el diseño para poder avanzar con esta obra tan urgente.

Este puente, cayó en 2012 luego de una crecida del río San Carlos y desde entonces la comunidad clama por su reconstrucción.

Por el río, pasan hasta 200 personas por día en botes que se comunican entre San Josecito de Cutris y Boca de Arenal, además de los estudiantes que viajan al colegio.