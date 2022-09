Municipalidad adeuda ¢124 millones por parquímetros. Empresa amenaza con congelar presupuesto para exigir pago

Los parquímetros empezaron a operar en Ciudad Quesada en noviembre anterior y, 10 meses después la empresa SETEX que ganó la licitación, no recibió un solo pago como establece el contrato.

A este momento, la deuda supera en poco los ¢124 millones según confirmaron.

Este martes, SETEX, mediante su representante legal, envió una carta a la administración municipal en la que además de exigir el cobro, amenaza con solicitar a la Contraloría General de la República que congele el presupuesto municipal.

En el documento, del cual este medio tiene copia, acusan al ayuntamiento sancarleño de enriquecimiento ilícito. Esta es una figura jurídica que se le atribuye a quien recibe dinero sin pagar lo que corresponde.

La empresa asegura que ese enriquecimiento ilícito «se convierte en una situación ruinosa para ellos»

Pese a acercamientos previos por parte de los representantes del consorcio con el ayuntamiento, no obtienen respuesta y por eso en este último oficio, hacen un ultimátum de 5 días hábiles para cancelar lo que corresponde.

«De lo contrario procederemos a denunciar ante la Contraloría General de la República esta situación y solicitaremos se proceda con la congelación del presupuesto municipal como corresponde en estos casos», cita el oficio.

«Nosotros quisiéramos que se resolviera lo más rápido posible por que la Municipalidad se ha visto enormemente beneficiada y no hay ninguna razón para que no cumplan pero, es tanto el tiempo que ha pasado y tantas las gestiones que hemos hecho que si no lo logramos a nivel municipal, vamos a tener que buscarlo a nivel de la Contraloría», detalló a SCD, Juan José Echeverría, representante legal de la empresa.

El licenciado Echeverría argumentó que la falta de pago por parte del municipio sancarleño tiene al borde de la quiebra a la empresa que, sigue con el pago de los colaboradores y todos los costos operativos del servicio.

Según el contrato, que rige por 4 años, el porcentaje de la Municipalidad es una comisión de 55% sobre la venta de los espacios y un 45% sobre las multas. Es decir, Setex se deja el 55% de las multas y el 45% del pago de los espacios.

Los ingresos hasta el momento, los detalla la empresa en este cuadro:

"Hemos sido respetuosos y es evidente que hay dificultades operativas por toda la situación que ha pasado con la salida del anterior alcalde y eso lo entendemos y podría ser eso parte de las razones (por las que no han pagado), la señora alcaldesa ahora, tendrá que irse acoplando pero ya creemos que ha sido suficiente tiempo y con toda la consideración y respeto que le tenemos, creemos que ya es hora de que esto se resuelva", añadió el licenciado Echeverría.

San Carlos Digital solicitó una reacción a la alcaldesa de San Carlos, Karol Salas sobre la carta que envió la empresa y las razones por las que no habría cancelado lo respectivo a la empresa.

Al cierre de esta nota, el departamento de prensa indicó que trasladaron la solicitud de información a Salas y están a la espera de respuesta. Quedamos atentos.

La carta tenía copia a varios de los departamentos municipales y al Concejo Municipal que, verá este tema en la sesión de este viernes 23 de setiembre.