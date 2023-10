Mr. Esquites: Los fiebres del elote tienen un rinconcito lleno de sabor en Ciudad Quesada

Los fiebres de los elotes con recetas mexicanas tienen un nuevo lugar para saciar sus más picantes antojos.

Mr. Esquites es un emprendimiento familiar que lidera Llenssee Melissa Calvo, una amante de los elotes y quien encontró en sus propias recetas, la forma de salir adelante y a la vez complacer gustos.

El proyecto nació hace 3 meses con la apertura del local, 20 metros al norte del INA en Ciudad Quesada y donde el sabor y picante de esas recetas mexicanas que muchos conocen, tienen sede local.

“Tenemos 21 platillos del menú y todos son impulsados por mi, no tengo alguien mexicano que me aporte si no que yo misma lo hago por que es algo que he hecho toda la vida: amo cocinar y servir a las personas y esto es una experiencia grata”, contó a sancarlosdigital.com

Mr. Esquites es un sueño hecho realidad para Lindsay pues esperó muchos años por la oportunidad de poder presentar a los demás, sus recetas. Siempre quiso emprender pero, si llegar a ser competencia de nadie, por eso el tema de los elotes la impulsó.

“Siempre quise algo que fuera diferente y vi unos videos sobre los elotes y eso me cautivó mucho por que amo los elotes, empecé a estudiar, tengo más de un año de estar practicando las recetas; y fui conociendo y haciendo diferentes”, dijo.

El local está 20 metros al norte del INA en Ciudad Quesada. Cortesía.

Las salsas y las mezclas son propias y eso es lo que atrae a decenas de clientes incluso, fuera de San Carlos.

El menú es bastante amplio pero destacan los elotes con mayonesa, chips, salsa, queso, numar.

Los especiales incluyen los Elocotes desgranados, Costilla de Elote y la Mega Bomba con Maruchan, elote desgranado, queso y salsa birria más tajín.

Por supuesto están los esquites que son elotes desgranados ya sea con salsa valentina, chile, queso, mayonesa, pepinos y muchas otras mezclas.

Para pedidos y conocer más sobre el menú, puede llamar al 6369-6440 con Lindsay.