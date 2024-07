Moción sobre plan regulador generó primer “calentón” entre regidores sancarleños

El Concejo Municipal de San Carlos vivió la noche de este lunes el primer “calentón” o “encontronazo” entre los regidores sancarleños.

Una moción del regidor Esteban Rodríguez, solicitó que la comisión del plan regulador la integren 5 regidores y no 2 como originalmente aprobó el Concejo.

Esto generó criterios distintos entre los miembros del órgano colegiado porque, algunos consideran que sean los técnicos, quienes tengan más peso en esa comisión, sobre todo a la hora de tomar decisiones.



La intención de Rodríguez es que las decisiones sobre plan regulador, las tomen los regidores y los técnicos solo tengan voz pero no voto.



Durante la discusión, Jorge Zapata fue quien señaló que es importante que la comisión la lidere un equipo técnico, con conocimiento suficiente y que estos puedan aportar también su voto.



“Deberíamos como evitar como Concejo, politizar el tema del plan regulador y más bien que sea direccionado hacia el tema técnico, que sean los técnicos quienes nos hagan la recomendación y lleven el plan hasta donde tengan que ir”, mencionó.

Añadió que debe existir un equilibrio con la participación de la ciudadanía y los técnicos a cargo del proyecto.



El proponente de la moción, Esteban Rodríguez, no compartió este criterio y enfatizó que la integración de los 5 regidores en la comisión, no limitaría el que la ciudadanía e instituciones puedan participar en la conformación del plan.



“Desde mi punto de vista los funcionarios municipales son juez y parte, son ellos los que junto con Produs han elaborado el plan regulador y en este momento es importante valorar los elementos no solo técnicos, sino también los políticos, pero de política pública no de política electoral”, dijo Rodríguez.

Y es que, el concejo suma poco más de un mes en la conformación de la comisión y no logran avanzar con el tema.

Luisa Chacón, de Aquí Costa Rica Manda, inclinó su apoyo al regidor Rodríguez con la posición de que más regidores integren dicha comisión,

“Los que estamos aquí (regidores) fuimos electos popularmente y representamos a la población, entre más personas representen el pueblo es mejor, todos nos vamos a ver afectados”, dijo.

También expresó que “le parece una burla el no permitir que más regidores participen en la comisión”.

Criterios divididos

Avanzada la discusión, la presidente municipal, Raquel Marín, acudió a la ley de planificación urbana y explicó que el artículo 59 señala que debe haber representación de regidores, funcionarios administrativos y vecinos interesados.

“Yo estaría votando en contra la moción porque indica que los funcionarios solo tendrían participación con voz y el mandato jurídico dice que ellos deben ser parte de la comisión como tal”, destacó Marín.

La socialcristiana mencionó que la intención es que esta comisión tenga participación ciudadana y al ampliar la cantidad de regidores eso ya no sería posible.

Rodríguez fustigó esta exposición y más bien, adujo que Marín “estaba equivocada” pues, según su interpretación la ley solo menciona que la comisión puede estar integrada de 3 a 7 miembros.

“Hemos revisado los documentos y reglamentos y no hemos encontrado ninguna especificación bajo el principio de legalidad que defina quien debe nombrar la comisión de esa manera”, expresó.

Marín respondió inmediato sosteniendo que “si se quiere representación de todas las partes lo lógico es que la comisión pueda estar conformada por 7 miembros”.

En su réplica, Luisa Chacón insistió en que la participación de los regidores es una ramificación extendida hacia la población.

“Nosotros no venimos a opinar con criterio personal venimos a opinar en favor del ciudadano, al menos yo no vengo aquí a votar a nombre de Luisa Chacón, vengo a votar en nombre del sancarleño”, señaló.

Jorge Zapata reiteró la necesidad de que sean los técnicos los que lleven la dirección de la comisión y se mantenga la participación ciudadana quienes también son técnicos y expertos.

“Hay posiciones políticas acá, lo acaban de decir hablando de partidos políticos, donde quedó el discurso de que las banderas las guardábamos cuando asumíamos, yo estoy aquí para representar los intereses de los sancarleños”, dijo.

Al final, la mayoría, rechazó la moción con una votación de 5 a 4. Votaron a favor de la moción: Luisa Chacón, Melvin López, Esteban Rodríguez y Patricia Romero.

En contra votaron: Raquel Marín, Freddy Rodríguez, Sergio Chaves, Ashley Brenes y Jorge Zapata.