Moción propone más parqueos 7.600 en HSC. Centro médico dice que pocos los respetan

El inicio de construcción de la nueva área de cardiología en el hospital San Carlos provocó que 4 de los espacios 7600 disponibles para estacionar vehículos de personas con discapacidad, quedaran inhabilitados hasta terminar las obras.

Es decir, de los 6 espacios que tiene el centro médico, solo 2 están disponibles en la parte externa del hospital, situación que preocupa a algunos regidores, pues señalan que son insuficientes para atender la demanda.

Vanessa Ugalde presentó este lunes una moción para concretar una reunión con autoridades del centro médico, policía municipal, Defensoría de los Habitantes, CONAPDIS y CONAVI para buscar una solución pronta.

Señala que las personas con discapacidad o enfermos que necesitan de una silla de ruedas deben ingeniárselas para bajarse en plena calle o en el parqueo de ambulancias para asistir a una cita o una emergencia médica.

«Las personas no tienen porque bajarse en silla de ruedas en plena vía pública, merecen respeto y tenemos que buscar la forma de como darles ese acceso como debe ser, dos espacios lejanos a las entradas principales no deben de ser y aparte de eso siempre están ocupados por carros que no tienen placas para ese uso», dijo Ugalde.

También señaló que en varias ocasiones recibió múltiples solicitudes sobre la situación que ocurre en ese sitio. La moción de Ugalde agrega que la parada de taxis y buses también minimiza los accesos directos a la acera y que algunas ventas ambulantes se posicionan sobre las mismas lo que obstaculiza el ingreso al centro médico.

El Dr. Edgar Carrillo, director del centro médico, indicó que durante la tarde de este martes sostendrá una reunión con miembros de la administración del hospital para buscar una manera de proteger estos dos espacios. Es decir para que no los usen personas que no los requieren

«Hay un tema de educación, la gente no respeta los espacios para personas con discapacidad, podemos poner todos los espacios 7.600 que si la gente no los respeta nada va a servir», señaló.

Los otros espacios disponibles para personas con discapacidad, serán rehabilitados una vez que concluyan las obras en el edificio de cardiología.

El Concejo en pleno aprobó la moción y el siguiente paso será que las autoridades se reúnan para concretar una pronta solución a la problemática.