Ministro sobre apertura de PCD en el cantón: “En San Carlos hay crecimientos patrimoniales inexplicables”

“Veníamos reuniendo información en la zona de San Carlos, en donde por un lado hay crecimientos patrimoniales inexplicables, alguien que hace dos, tres años trabajaba en un bar sirviendo copas, de pronto tres años después, es un potentado, maneja terrenos, exporta etcétera, entonces este crecimiento de un año a otro, tiene que ser estudiado desde el punto de vista de legitimación de capitales y no teníamos presencia de la Policía de Control de Drogas”

Estas, fueron las declaraciones que dio el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, para justificar el inicio de las operaciones de la PCD en San Carlos.

El jerarca se refirió al tema en consulta del comunicador Allan Jara y en medio de las denuncias sindicales de la agrupación policial por movimientos internos y reubicación de funciones.

“Observamos que hay un modelo de trabajadores ahí adentro que no quieren cambiar y no quiere hacer ningún trabajo de campo, bajo el amparo de la ANEP se está defendiendo un viejo modelo de trabajo que es ineficiente y que no colabora en la lucha antinarcóticos”, añadió Zamora.

Al abrir la jurisdicción de la PCD en el cantón, habrá servicio 24/7 para hacer investigaciones y trabajo de campo que, a este momento no hacen.

Según el ministro, la PCD no cubría San Carlos como debía por tener personal en áreas específicas y que no ejercían como investigadores.

La idea es profundizar el trabajo en este cantón y la nueva sede tendrá a cargo el resto de cantones de la Zona Norte.

Durante este miércoles, un grupo de policías de PCD denunció que fueron retirados de sus cargos para asumir cargos administrativos.