Mil estudiantes del CTP Santa Rosa suplican ayuda municipal para tener plaza de fútbol

La comunidad estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Santa Rosa de Pocosol clama por ayuda municipal para poder dar vida a la plaza de fútbol del centro educativo.

Durante la sesión del Concejo Municipal de este lunes, el director del colegio, Abraham Barboza expuso a los regidores la necesidad de contar con esta ayuda, para que los estudiantes tengan un espacio más donde realizar actividades físicas.

Incluso señaló que, desde octubre de 2022, hicieron la solicitud al ayuntamiento y hasta la fecha no recibieron respuesta alguna.

“Yo vengo a pedir encarecidamente que por favor vean el caso de Santa Rosa, hemos ido a buscar por todo lado y no podemos conseguir una niveladora tan fácilmente. Tenemos el dinero y la semilla para el césped de la plaza pero no tenemos una máquina con las condiciones que tiene la Municipalidad de San Carlos para que nos haga el trabajo que ocupamos”, dijo Barboza durante la sesión frente a regidores y alcaldía.

El director incluso en un tono de “pegar el grito al cielo” pidió a los ediles que dijeran cuanto costaba alquilar la maquinaria en caso de no querer o poder prestarla para el trabajo que beneficia a casi 1600 estudiantes tanto en modalidad diurna como nocturna.



“Nosotros queremos decirles que es lo que tenemos que hacer para que ustedes nos alquilen, dígannos cuánto vale y nos presten la máquina porque necesitamos hacer una verdadera cancha de fútbol… Solo ocupamos la máquina 4 horas”, mencionó.



La semilla para el césped está contratada y será traída desde Brasil, la misma será sembrada por los propios docentes, sin embargo, hasta no hacer el trabajo requerido con la niveladora, los trabajos se mantienen estancados.



Durante la exposición, Barboza indicó que el colegio tiene dos equipos de fútbol, uno masculino y otro femenino que requieren de unas instalaciones óptimas para desarrollar su talento.

“Nos ofrecieron traer la máquina desde otro sitio muy largo, con un costo de 650 mil colones pero yo vengo a quemar el último cartucho para ver que hay que hacer, con quien hay que hablar para que nos presten la máquina solo por 4 horas y que es para un colegio público”, expresó el director.

Terminada la exposición, la alcaldesa Karol Salas indicó que la ayuda no se puede brindar al centro educativo puesto que las máquinas del ayuntamiento son únicamente para intervención de caminos.

“El año pasado hicimos una visita y el director nos expuso la necesidad de una máquina para iniciar el trabajo en la plaza, con la maquinaria que tenemos y que corresponde a la ley 8114, no se puede disponer para ese tipo de colaboraciones“, señaló Salas.

La alcaldesa indicó que desde el año anterior ofreció hacer una consulta legal para conocer si hay manera de hacer un alquiler de la maquinaria, sin embargo, hasta la fecha no existe una respuesta argumentando que el departamento de jurídicos está saturado de trabajo.

Por su parte, los regidores se mostraron molestos por la nula acción de la administración ante la necesidad que tiene una comunidad, en este caso estudiantil.

“Yo todavía no alcanzo a entender cómo se administra esta municipalidad, porque curiosamente hace un año paso exactamente lo mismo con la plaza de fútbol de San Pedro de La Tigra, fue lo mismo, de pronto tuve que hacer cosas que a doña Karol no le gustan, que uno se meta en la administración y se hizo”, dijo Luis Fernando Solís, regidor del PUSC.

Solís Sauma agregó que la municipalidad se está convirtiendo en una institución que busca todas las formas legales para decir no a las comunidades.

En una misma línea, el regidor verdiblanco Álvaro Esquivel manifestó que las respuestas que reciben comunidades de parte de la administración son las mismas para todos.

“Esa decisión que tomó el CTP de venir aquí (Concejo) la están tomando muchas personas del cantón porque desgraciadamente las respuestas que tuvieron ustedes en octubre y la que tuvieron hoy son las mismas. Es algo tan sencillo, o no sé si es que yo lo veo sencillo llamar a la jefatura de Enlace Comunal y preguntar si se puede o no se puede y dar una respuesta a los compañeros, pero solo les dicen que desde octubre está pendiente una consulta”, dijo Esquivel.

El regidor añadió que el municipio cuenta con suficientes recursos para colaborar con las comunidades.

Vanessa Ugalde, regidora de Progreser indicó que la municipalidad dispone de distintas maneras para poder colaborar con la solicitud del centro educativo.

“Existen múltiples formas de ayudarle a su institución, por convenio, por el departamento de planificación, no sé, pero decir que no se puede es una forma muy fácil de no tener voluntad para hacer las cosas, ojalá se aclaren los nublados del día porque es una población de interés para esta municipalidad”, señaló.

El presidente municipal Juan Diego González, aclaró que como Concejo no tienen potestad para tomar un acuerdo y colaborar con el centro educativo y es una tarea exclusiva de la administración.

“Yo esperaría de un alcalde la actitud de buscar como hacer las cosas y no buscar la forma legal de no hacerlas y eso es lo que uno siente a veces también con muchos otros temas”, dijo.

El director del colegio mencionó que sería la última vez que visitan las instalaciones del ayuntamiento en busca de ayuda y de no encontrarla buscarán otros medios para poder hacer realidad el proyecto de beneficio para los estudiantes.