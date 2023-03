MEP reinstaló a director, a quien probaron acoso sexual, en colegio donde trabaja su víctima

La indignación se apoderó de padres de familia, estudiantes y docentes del CTP de La Fortuna y, por segundo día consecutivo mantienen cerrados los portones para impedir el ingreso del director.

Y es que, el MEP reinstaló en su cargo al hombre luego de una suspensión de 30 días, sin goce de salario, por acoso sexual probado y en el mismo centro educativo donde trabaja su víctima, una docente y quien lo denunció en abril del año anterior luego de insinuaciones, miradas lascivas y hasta persecuciones.

Según la causa disciplinaria de la que este medio tiene copia, la Dirección Regional del MEP, logró comprobar que el director, de apellido Guerrero, incurrió en una serie de hechos en perjuicio de una profesora.

En enero anterior, el MEP resolvió suspender por 30 días, sin goce de salario al director y detalla: “por haberse acreditado que incurrió en falta grave a los deberes inherentes a su cargo, acoso sexual en perjuicio de ….”

Aunque parezca increíble, el regreso estaba previsto al mismo colegio, para este 08 de marzo, algo que impidieron docentes, padres de familia y estudiantes.

“Solicité medidas cautelares ante la Fiscalía por que, cómo la persona que me atacó directamente va a volver al lugar donde yo estoy trabajando, fui e interpuse la denuncia y estoy esperando que me resuelvan, o sea estoy super expuesta con este señor y a la espera y se que la manifestación de los chicos no es solo por mi caso, si no por que muchas estudiantes se han visto intimidadas”, contó la docente afectada.

Al parecer, además el MEP además tramita, contra él, dos denuncias más por acoso laboral.

Dentro de los hechos probados por el mismo MEP, en la causa, detalla puntos como:

“Que, el 22 de agosto del 2022, a eso de las 4:30 p.m, como no logra su objetivo y al no ceder la profesora al acoso sexual ejercido por usted, su persona realiza acciones de persecución. El accionado siguió el carro donde iba la profesora … con la compañera … y 4 estudiantes más. El accionado se les acercaba con su carro les pasó adelante, frenó de golpe y casi golpea el carro donde iba …. Las acciones desplegadas con el fin de asustarla e incomodarla por no ceder la profesora a su invitación y constante acoso sexual. Situación que hizo sentir a la profesora con mucho miedo”.

Varios docentes del CTP declararon como testigos de esta acusación que, primero interpuso la afectada ante el Ministerio de Trabajo y que luego, traslado al MEP.

Reacción

El caso lo lleva la Dirección Regional del MEP en San Carlos donde, ya conocen todos los detalles no solo de la causa si no también de las protestas de la comunidad frente al CTP de La Fortuna.

“Efectivamente el CTP La Fortuna se encuentra cerrado por un grupo de manifestantes que no desea que el director, nombrado de forma interina, regrese a su puesto debido a que fue sometido a una causa disciplinaria que ya cumplió y por lo tanto debe regresar al centro educativo”, declaró Ana Yancy Bonilla, directora regional del MEP.

El supervisor del distrito se mantiene en negociaciones con estudiantes y padres de familia para poder lograr la reapertura del centro educativo lo antes posible.