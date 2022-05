MEP hará oficial solicitud formal para eliminación de pruebas FARO de junio

El Ministerio de Educación, informó la tarde de este lunes que presentará al Consejo Superior de Educación (CSE) propuesta para cancelar la convocatoria de Primaria y Secundaria de Pruebas FARO por realizarse en junio.

Dentro de la propuesta, se contempla la cancelación de las convocatorias de Primaria y Secundaria, programadas del 15 al 17 de junio y del 29 de junio al 1° de julio, respectivamente.

También, propondrá al CSE la modificación del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, para que las pruebas aplicadas en noviembre y diciembre de 2021 se empleen como diagnóstico, sin afectar la nota final de los estudiantes.

El fin de semana, el mandatario Rodrigo Chaves confirmó que su gobierno eliminaría las pruebas FARO de la educación nacional.

«La decisión ya está tomada y anunciada, no va a haber más pruebas FARO, así de fácil. No significa que no vayamos a evaluar el aprendizaje de los estudiantes y las pruebas FARO no son lo que necesita el país y ya lo habíamos decidido», dijo en su gira a San Carlos.

El MEP lleva a cabo una revisión integral de las pruebas estandarizadas y una vez concluido presentará el resultado de este análisis al Consejo Superior de Educación.