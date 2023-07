Melissa y su misión de ayudar a castrar las mascotas de quienes no pueden pagarlas

Esta historia inicia de una tragedia. El envenenamiento de 3 de sus 7 gatitos llevó a Melissa Quesada a trabajar en el rescate y asistencia animal.

Esta vecina de Ciudad Quesada se dedica ahora a trabajar para recaudar fondos y dar mejor calidad de vida a las mascotas de las personas que no pueden asistirlas bien económicamente.

“La depresión que me dio por eso hizo que hasta renunciara a mi trabajo y en ese momento pensaba que mis otras mascotas me necesitaban, tenía que seguir adelantó”, contó.

Antes de eso, el rescate de gatitos y perritos era algo habitual para ella y eso se lo inculcó su madre quien, incluso trabajando en Estados Unidos le enviaba cosas para que vendiera y así, poder hacer frente a los rescates.

Pero además, la misión se amplió y empezaron a trabajar con castraciones de las mascotas de familias que no pueden pagar por ellas y con las castraciones de las mascotas que rescatan.

Así, empezaban a acumularse las cuentas en una veterinaria que les abrió las puertas y llegó el momento de buscar los recursos, aún sin trabajo, para poder hacer frente a la misión.

Ahí, Melissa echó mano de una herramienta que tenía: su carro. Ahora se dedica al transporte de personas, ya se por las distintas plataformas o bien de forma directa y es que su servicio es especial: es exclusivo para mujeres y pueden viajar las mascotas.

“Yo no quería quedarme de brazos cruzados, a veces tomo viajes de hombres pero por seguridad prefiero viajar con mujeres y mis clientas que dicen que bien que me pude empoderar. Mis viajes son pet friendly entonces a veces ocupan llevar gatitos o perritos y yo no tengo problema”, contó.

Luego de una depresión, ahora su trabajo es casi una terapia tanto con sus clientas con las mascotas que transportan.

Apenas con 25 años, “Meli” como la conocen sus clientas asegura que es muestra de empoderamiento y valentía pues, la fuerza nunca la perdió y eso la llevó a encontrar en su nuevo trabajo la forma de hasta aprender más.

“Es los viajes escucho muchas historias de mis clientas que me ayudan aún más, tener contacto con las personas es algo que yo necesita”, concluyó.

A pesar de sus ingresos, aún necesita mucha ayuda pues cada vez son más las mascotas que requieren castraciones y sus rescates y la cuenta crece y crece.

Usted puede ayudarle de dos formas, mediante un SINPE con contribuciones o bien, llamándola para un viaje. Ambas opciones por medio del número 7258 2158 a nombre de Melissa.