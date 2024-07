Mariachi Sancarleño: 8 años con los sombreros bien puestos

Don Olger Arroyo es el líder y fundador de un grupo que alegra eventos y conmemora funerales. Hace 8 años, nació el Mariachi Sancarleño y desde entonces, sus 7 integrantes siguen con los sombreros bien puestos.

Desde antes él era músico, inició como guitarrista en otro grupo a cargo de un vecino de Pital quien abandonó el proyecto y quedaron “sontos”, hasta sin trajes.

De ahí nació la fuerza para que don Olger creara su propio mariachi pues les seguían saliendo eventos.

“Formar un mariachi es un proceso muy largo. Encontré un acordeonista muy bueno en un evento en La Fortuna y ese evento me marcó mucho porque llegamos a tocar sin acordeón y había un grupo alistándose y el muchacho se quedó tocó todo el evento con nosotros y desde ese momento entró”, contó don Olger.

Ahí fue armando su grupo pero, el camino se complicó pues varios de los integrantes decidieron abandonarlo y crear su propia agrupación.

Otra vez, la fuerza pudo más y don Olger consiguió nuevos compañeros y empezaron de cero, hasta ahora.

“Es una lucha constante, los músicos van y vienen, así es esto. En este momento tenemos dos trompetas, el guitarrista, el acordeonista y las voces pero, todos cantamos y estamos en nuestro mejor momento”, dijo.

El apogeo es tanto que pueden llegar a tocar hasta 7 eventos por semana, es decir uno por día, en promedio. Principalmente los fines de semana, hay más trabajo.

Más que todo a lo que nos llaman es a celebraciones de cumpleaños y matrimonios pero, hay eventos muy tristes como los funerales.

“Tengo una anécdota fatal en el cementerio de Muelle donde llegamos y murió un papá que tenía una hija jovencita que estaba muy desesperada llorando sobre el ataúd y se desmayó y me cayó en los pies a mi y no pude cantar más, se me olvidó la canción, me desconcentré y no pude terminar”, recordó.

Aunque todos cantan, don Olger es quien tiene un repertorio más amplio por lo que es quien más interpreta durante las presentaciones, algo así como la voz principal.

Este mariachi viaja por todo San Carlos así que, para sus celebraciones, eventos o funerales puede llamarles y disfrutar de su talento. El contacto es el número 8757 1758