María Paula Castro: Química sancarleña sin límites

Por los próximos 5 años, María Paula Castro brillará en la La Universidad de Texas A&M, la quinta mejor en los Estados Unidos dentro del programa que le desvela: química inorgánica.

Esta química sancarleña, es un orgullo del cantón. Apenas tiene 24 años y es oriunda de La Fortuna pero, a su corta edad la suma de logros en bastante larga.

Recién recibió una beca completa para acceder a un doctorado a partir de agosto en este prestigioso centro de estudios.

Pero, dentro de esa beca a María Paula se le abren otras puertas que la convierten en una referente química para Costa Rica.

«Voy a trabajar para la universidad para conseguir el doctorado. Voy a ser asistente de investigación y al principio voy a ser asistente educativa, es decir voy a dar clases a ciertos estudiantes, que están sacando títulos de bachillerato», contó.

Pero además, con tutores tendrá a cargo la redacción de artículos científicos que se publicarán en los Estados Unidos y aparte, podrá desarrollar una investigación propia, independiente.

«Tengo que llegar allá, hablar con 5 profesores y decidir con cuál me voy a quedar, lo que si creo es que me voy a enfocar en inorgánica que es como el estudio completo de la tabla periódica. Lo que quiero es hacer es enfocado a metales de transición, entonces la parte de síntesis se encarga de estudiar la arquitectura de un compuesto y como puedo crearlo para que tenga diferentes propiedades y cómo puedo alterarlo», dijo.

María Paula, egresó del Colegio Científico de San Carlos. Fue ahí, donde descubrió su amor por la ciencia.

Es una joven sin límites. Primero ganó la beca Colegio Científico de Costa Rica y eso le permitió estudiar un año en California.

A su regreso, ganó el premio «Hivos Mujeres Ingeniosas» y desarrolló un proyecto de investigación y se incorporó a la carrera de química en la UCR. Mientras estudió ahí, trabajó como asistente de investigación en el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química.

Su carrera de éxito, no termina ahí. El año anterior, ganó otra beca del programa Fondos de Oportunidad, un programa que auspicia el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que financia los costos de aplicación a universidades de ese país para jóvenes talentosos y de bajos recursos.

Ahora, en agosto inicia su nueva aventura.

«Desde que llevé química por primera vez en octavo me encantó, fue algo que se me dio con mucha facilidad. Ya luego en el Científico me gustaba bastante pero me gustó la carrera por que me pareció muy integral. Siempre me han gustado mucho las matemáticas, la química, la física, la química», añadió.

Ahorita María Paula tenía un trabajo temporal para ahorrar un poco de dinero para el viaje.

El año anterior, por la pandemia tuvo que suspender su licenciatura pero ahora, alista maletas para un viaje que le hará regresar con la emoción y la ilusión de incorporarse al campo educativo y enseñar.

Luego de su doctorado, apunta a un postgrado.