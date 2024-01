¡Manos que dan…! Sancarleña lidera misión de llevar alimento diario a migrantes y personas de la calle

Si de corazones nobles se trata, el de esta historia late con mucha fuerza. Desde hace un año, Mariela Hernández Solís, se encarga de alimentar a los migrantes que van de paso por Ciudad Quesada y a los habitantes de la calle.

Aunque inició hace más de dos años primero, con su mamá y una amiga y luego en un grupo de apoyo; ahora ella lo hace sola, por su propia cuenta.

La cocina de la casa de esta vecina de Ciudad Quesada se convierte en el epicentro de buenas intenciones y mucha voluntad, que termina con decenas de sonrisas de agradecimiento.

La misión es llevarles un tiempo de comida, todos los días. En un día entrega hasta 30 tazas con comida a esta población, gracias a donaciones de otras personas.

“Sobrevivo de mis publicaciones, de gente que me ayuda y me hace donaciones. Ahora en diciembre me pude comprar una olla arrocera grande por que usaba la mía y eran hasta 4 tandas de arroz. Yo cocino con ayuda de mi mamá a veces o un amigo”, contó Mariela.

Desde hace dos meses, la cantidad de gente aumentó y con ello el trabajo para esta joven pues son más personas que alimentar.

Entre los tiempos de cocinar y la repartición, Mariela gasta hasta 4 horas por día para esta noble causa que además en ocasiones, lleva ropa y hasta ayuda económica para hospedajes.

“Yo intento darles comida todos los días, mientras tengo alimentos para preparar, no ha sido nada fácil pero solo Dios me tiene en esto y aquí voy a estar hasta que Dios lo quiera. Me motiva verlos comer, las caras de agradecimiento más que todo de los niños cuando unos les lleva comida, las bendiciones que yo recibo a diario”, añadió Mariela.

Mariela alista hasta 30 tazas de comida por día. Cortesía.

La tarea titánica es conseguir los alimentos. En ocasiones la bolsa no le da y le urge ayuda para asegurar los alimentos y la ropa.

“Es muy difícil conseguir donaciones ya sea de comida o de dinero, ya que esto es algo que nació de mi corazón hacerlo y bueno creyendo en Dios y en lo que hago es que he llegado a lograr hacerlos prácticamente todos los días , a como hay días que no tengo nada para preparar y no se puede repartir”, dijo.

El trabajo no es fácil y aunque no recibe remuneración económica por ello, las sonrisas y las bendiciones son pago suficiente para ella.

Si usted desea colaborarle con ropa en buen estado, alimentos o dinero, puede contactarla al número 8963 0149. La idea es que tenga suficientes alimentos para no frenar las entregas.