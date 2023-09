Mamá de Yuliana: “Mamita te va a extrañar hasta el último suspiro de vida”

La muerte de Yuliana Ureña Quirós, de 19 años, mantiene conmoción en todo San Carlos, sobre todo por que aún no está claro que fue lo que pasó.

Durante la mañana de este sábado, la madre de Yuliana, Roxana Quirós Díaz, publicó en sus redes sociales un sentido mensaje.

“Mi niña, mi bebé no tengo idea cómo vamos hacer para aceptar no ver más tu sonrisa. No tengo idea cómo voy aceptar el no sentir tus abrazos, no sé cómo diablos voy hacer para no volver a escuchar tu voz”, dice la publicación.

El cuerpo de Yuliana apareció en un lote baldío, frente a los conocidos Pollos a La Leña en el cruce de San Roque en Ciudad Quesada, la noche de este viernes.

Al parecer, fueron mismos familiares de Yuliana quienes hicieron el hallazgo en una búsqueda desesperada por rastros de la joven.

“A usted esa persona que me le arranco la vida, Me la arrebato!!! Pídale a Dios por su alma porque usted le quitó la vida a una muchacha estudiosa, amorosa, como ella no existe otra. Mi pequeña. Mi niña de mis ojitos bellos. Mamita te va a extrañar hasta el último respiro de mi vida”, añade la publicación de la madre.

Yuliana desapareció el 21 de setiembre luego de que sus padres la dejaran en el Centro Comercial El Encuentro donde, se topó con una amiga a quien le entregó un regalo.

Ella tenía clases en el CINDEA a partir de las 5:40 de la tarde pero, ante la ausencia de uno de los profesores la entrada se postergó.

Al ver que, a las 10:30 de la noche la joven no llegó a casa, en Cedral, pues siempre era puntual con el bus de las 10 de la noche, sus padres empezaron con la búsqueda que, lamentablemente terminó de forma atroz.

A este momento las autoridades no dan mayor detalle sobre el caso que se mantiene en investigación.

