Mal estado de caminos en frontera limita acceso a agua potable a vecinos

Tras cuernos palos para los vecinos de El Roble, Jocote, Llano Verde, Crucitas, Chorreras y Chamorro en la frontera.

El mal estado de los caminos tanto nacionales como municipales, les limita el acceso al agua potable que les distribuye en AyA por medio de cisternas o pichingas.

Aunque la entidad asegura que distribuye el agua de forma segura y constante, los pobladores expusieron quejas a todas las autoridades durante la reunión de este lunes en la sala de sesiones del Concejo Municipal.

En octubre del año pasado, el AyA instaló tanques de agua en las comunidades afectadas con contaminación por mercurio pero, que los vecinos accedan al líquido es una complicación.

«Me dan la orden de cierre pero no me dicen cómo vamos a solucionar por que los vecinos de Chorreras no podemos estar consumiendo esa agua pero diay, qué vamos a hacer. Lastimosamente el agua no se está distribuyendo como debe ser, sabemos las condiciones de los caminos y a eso vamos», dijo Mario Cambronero, vecino de Chorreras.

Los vecinos, pidieron a la dirección regional del AyA ir a levantar una lista de las casas en el Roble donde, por el camino el cisterna no puede ingresar y el agua llega a algunas casas en pichingas.

Como parte de las acciones interinstitucionales, vecinos y las entidades respectivas solicitan a la Municipalidad de San Carlos la intervención inmediata de al menos los tramos más complicados para, asegurar el ingreso del líquido.

«En la zonas donde no podemos tener acceso estamos mediante pick ups llevando agua por medio de pichingas y no ha sido fácil. Hemos estado trabajando con la municipalidad y el concejo por que, definitivamente si hay una relación directa entre los accesos, los caminos y el acceso de los cisternas», confirmó Héctor Paniagua, director regional del AyA.

A raíz de esto, el AyA emitió un informe técnico para pedir a la Comisión Nacional de Emergencias una declaratoria de emergencia para que la Municipalidad de San Carlos pueda acceder a recursos para intervenir la ruta.

«El AyA nos expuso puntualmente cuáles son las secciones y se cumplió con hacer la visita para los tramos que eran necesarios», dijo la alcaldesa Karol Salas.

Mientras el ingeniero municipal, Carlos Valenzuela, expuso que las condiciones del tiempo no les han permitido avanzar pues, desde inicios de año ingresó maquinaria a la zona pero no es mucho el avance.