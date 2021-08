Madre denuncia impedimento de ingreso a su hija con perro de asistencia a restaurante en Ciudad Quesada

Este jueves, fue bastante amargo para doña Andrea Quirós y su hija María Belén de 15 años quien, tiene la condición trastorno del espectro autista y por ello, tiene y siempre le acompaña Levy, su perro de asistencia.

Madre e hija quisieron almorzar juntas en un restaurante de comidas rápidas en Ciudad Quesada. Belén eligió ir a Subway pero, jamás imaginó que iba a pasar por una experiencia así.

Cuando ingresaron al local, de inmediato el personal les advirtió que no podían ingresar con mascotas; esto pese a que el animal estaba rotulado como «perro de asistencia». A pesar de las explicaciones de doña Andrea e incluso mostrar el carné respectivo con las autorización de CONAPDIS, no lograron que las dejaran permanecer adentro.

«Lo que nos dijeron era que, si queríamos nos ponían una mesa afuera y que comiéramos afuera y afuera lo que había era un aguacero. Obvio yo les dije que no.», contó Quirós.

A pesar de las explicaciones y según consta en un video que doña Andrea compartió, la persona que les atendió les reconfirmó que, tras una llamada, no podía ingresar el perro e incluso, les indicó que para tener más información, debían llamar a servicio al cliente.

Luego del hecho, las ofendidas contactaron un abogado pues aseguran que, interpondrán una acción civil contra el restaurante por violación a la Ley 7.600. Además, llamaron a la Fuerza Pública para que levantara un acta sobre el hecho. A parte, una tercera persona ya interpuso un recurso de amparo por este caso.

«Hay que sentar un precedente por que no crea usted que es la primera vez que me pasa, en un supermercado me han sacado a Belén tres veces, en otro restaurante le preguntaron que cuál enfermedad tenía para andar un perro por que se veía normal. Falta mucho para que la gente entienda de esto», narró la mamá.

Doña Andrea, es una activista a favor de las personas con condición de autismo en San Carlos. Incluso, meses atrás organizó la primera manifestación-marcha con el objetivo de crear conciencia entre la población sobre esta condición y con el fin de visibilizarlos.

La condición de Belén, la enamoró a prepararse y como psicóloga que es de profesión, asesora y ofrece charlas gratuitas a empresas, justo para evitar situaciones como la que vivió este jueves.

«Belén es la primera personas con condición de autismo que tiene un perro de asistencia en San Carlos, tiene el carné de CONAPDIS pero ahora, hay muchas mamitas capacitándose para esto», puntualizó.

Incluso Levy, acompaña a Belén a sus clases en el Colegio Agropecuario de San Carlos pues es su compañero fiel.

SCD pidió una reacción a la empresa, mediante la agencia de comunicación que les representa en el país. Al cierre de esta información aún no tuvimos respuesta por lo que, quedamos a la espera.

