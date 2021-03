Madre de prófugo en Sarapiquí le pide que se entregue

Un sujeto, sospechoso de 7 delitos de violación en Sarapiquí suma 12 días en fuga.

Esta vez, fue la madre del sospechoso la que, luego de tener contacto con el OIJ, hizo público un video en el que le pide que se entregue.

«Yo no he dormido bien, la he pasado mal, me duele verlo en la situación que se encuentra pero como mamá, le pido que se entregue. Las personas lo buscan por bien suyo, no para hacerle daño», dijo la madre.

La señora confirmó que el sujeto ya tiene listo un abogado y solo está a la espera que lo contacte para proceder con lo que corresponde.

«Toda la familia está en una incertidumbre de ver que anda en el monte, que un animal puede hacerle daño, que anda sin comer y uno aquí en la casa preocupados y como mamá me duele en el alma», agregó la madre.

El sospechoso, de 29 años, huyó de las celdas judiciales el pasado domingo 7 de marzo a eso de las 6 y 15 de la tarde luego de que pidiera utilizar la ducha que está, contiguo a las instalaciones judiciales.

Pese a que vecinos de distintos sectores de Sarapiquí dan aviso de que lo ven rondando algunos poblados, aún el OIJ no da con él.

Él quedó detenido el pasado 2 de marzo en Sarapiquí y el mismo día recibió orden de prisión preventiva pero, este domingo se fugó de las celdas judiciales donde se mantenía aún.

En la investigación realizada para su captura, los agentes del OIJ determinaron su participación en los casos de violaciones, ocurridas en el sector de la Victoria de Horquetas de Sarapiquí desde julio del año anterior hasta enero de este año.