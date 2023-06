Luis Fernando Solís deja el PUSC y busca alcaldía sancarleña con Unidos Podemos

Luis Fernando Solís Sauma confirmó este miércoles que se convierte en regidor independiente tras abandonar las filas del partido Unidad Socialcristiana por desacuerdos con otros miembros de la agrupación.

Sobre todo por que, no pudo completar sus intenciones de lograr la reelección como regidor.

Ahora, Solís se cobija con la bandera del Partido Unidos Podemos, que lidera la actual ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.

Este mismo miércoles el regidor ratificó lo que era un secreto a voces: sus aspiraciones como candidato a la alcaldía sancarleña y también, su idea de continuar como regidor ahora con otra bandera.

Bajo estas condiciones, Solís llevará doble postulación en el próximo proceso: candidato a alcalde y candidato a regidor en el primer lugar de la papeleta según dijo, a petición de la misma agrupación.

“Me siento muy contento, ahora en este nuevo proyecto voy a dar lo mejor de mi, he tratado de hacer siempre bien las cosas y esta es una de las cosas que me motivó a aceptar esta solicitud del partido por que son valores y principios que tienen, estudié bien los estatutos y me siento muy satisfecho por que la Municipalidad de San Carlos merece una mejor administración”, declaró.

Solís tuvo compañía de la cúpula nacional del PUP que ratificaron su elección como candidato para los próximos comicios municipales.

“Muy agradecida con don Luis por haber aceptado ser nuestro candidato, es un honor tener un candidato de su altura por que hemos averiguado de quién se trata”, dijo Damaris Quintana, coordinadora nacional del PUP.

Solís Sauma asumió funciones como regidor en 2020 bajo la bandera del PUSC, su periodo finaliza el próximo 30 de abril de 2024.

También tuvo intenciones de llegar a la Asamblea Legislativa como diputado por el PUSC pero no tuvo el respaldo necesario por parte de la agrupación.