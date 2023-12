Los papás de Yuli: Convivir en el dolor y liderar una lucha social

Aquella tarde del 21 de setiembre se despidieron con un beso, como siempre, pero ninguno imaginó que sería el último.

La joven risueña, extrovertida, ingeniosa, alegre e única no volvió a casa como todas las noches y, se convirtió en una estadística más de la violencia contra las mujeres.

El caso de “Yuli” conmovió a todo el país y aún deja un dolor que no se quita, entre sus padres quienes transforman su duelo en una lucha social por evitar más víctimas de violencia en las calles.

Yuliana Ureña Quirós y sus papás, son Sancarleños Noticia 2023.

Hoy la casa de doña Roxana Quirós y su esposo Jorge Garos extraña tanto aquellas carcajadas. Aquellas “salidas” graciosas de una joven inocente que murió a manos de un energúmeno que abusó de ella y la asesinó en un lote baldío en San Roque de Ciudad Quesada cuando iba para el CINDEA antes de las 7 de la noche.



Ese 21 de setiembre fue la noche más larga de esta familia pues Yuli no llegó a casa como siempre lo hacía.



“Ese día como a las 11:15 p.m. yo me paré ahí afuera y le dije a Garos, no me dope. Él me dijo que, qué estaba diciendo pero ya mi corazón de madre me decía que Yuli no estaba más con nosotros”, contó su mamá.

Yuli siempre fue muy apegada a su mamá, se conocía como mejores amigas. Cortesía de la familia.

Eso es de lo poco que doña Roxana recuerda de ese trágico día. Luego de eso salieron a recorrer todo Ciudad Quesada para buscarla y pedir apoyo de las autoridades que, denunciaron, llegó de forma tardía

Empezaron las llamadas, el teléfono timbraba pero ella nunca contestó y ya eso despertó aún más el pensar que, algo grave pasó.

Fue el propio papá de Yuli quien encontró su cuerpo, ahí tirado en un lote baldío y sin vida, casi 24 horas después de su desaparición.

“Decirle que fue algo horrible es poco. Yo lo que hice fue parar una patrulla que venía pasando por que después de 15 minutos del reporte al 911 nadie llegaba. Luego me fui a toda velocidad a la casa para darle la noticia a mi esposa antes de que ella la viera en las noticias pero, ya lo había visto”, recordó Garos.

Yuli era amante de los papanachos, su comida favorita se convertía un jocoso negocio con sus papás con tal de complacer su antojo. Hoy, en esa casa no se come más papanachos por que es recordar que antes de comprarlos, ella buscaba una justificación para lograr su cometido.

“Un día me dice ma, hagamos vaca para traer unos papanachos y así que los pidió le pregunto que cuánta plata tenía ella y me dice ¢800, y me dice, ¢800 son ¢800”, contó doña Roxana entre risas.

Esos recuerdos son los que mantienen en pie a una familia que pese al dolor, decidió emprenden una lucha social no solo para exigir justicia por Yuliana si no por otras mujeres que fallecieron por causas similares.

Yo a casa siempre quiero regresar

El 16 de junio de 2022, Yuliana escribió en su perfil de Facebook un mensaje que luego encontraron sus familiares e inspiró la lucha.

“Un día Garos me dijo que esto apenas empezaba y yo solo le dije que me dejara con mi dolor, que yo quería mi espacio. Él me dijo que me lo iba a dar pero que me iba a enseñar algo y que, si después de eso no quería luchar que él lo iba a hacer solo”, comentó doña Roxana.

Aquí fue donde entendieron todo y que debían responder a lo que, tres años antes ella pidió en silencio. Así nació este movimiento que busca crear un espacio de refugio para jóvenes víctimas de violencia sexual en todo el país.

Organizaron una marcha multitudinaria y en la que participó gente de todo el país para alzar la voz.

Los papás de Yuli crearon la página en Facebook, Yo a mi casa siempre quiero regresar en el que de forma constante publican datos de mujeres desaparecidas. También crearon el perfil Yuli Garos Quirós con el fin de que tanto hombres como mujeres han sido victimas de abuso sexual o victimas de violencia, encuentren aquí un apoyo.

“Es un camino demasiado duro, por que ya viene el juicio y eso nos va a golpear más pero, estamos seguros que tenemos que seguir, esto tiene que seguir”, comentó Garos.

Ellos incentivan a profesionales en psicología o psiquiatría que quieran sumarse con sesiones para las personas que busquen apoyo e invitar a sumarse a la petición de firmas, por medio de https://chng.it/mRbCy2Vb

La Navidad será muy diferente en esta casa pero, esperan que esa luz que irradiaba Yuli, que además amaba esta temporada, sea la que ilumine sus corazones.