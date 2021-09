Los 5 días de internamiento de Jorge Guerrero por covid-19

Tal como su apellido, Jorge es un guerrero. Por 5 días estuvo internado en el hospital San Carlos a causa del covid-19.

Este ingeniero topógrafo de 45 años, vecino de Ciudad Quesada, vivió en carne propia el temor de morir por un virus que de a pocos, empezó a afectar su salud aún cuando no tenía un solo factor de riesgo.

Siempre pensó que su sistema inmunológico era fuerte por que pocas veces o casi nunca enfermaba. Con un par de pastillas acaba con la gripe y por eso pensó que si algún día el virus entraba a su cuerpo iba a poder llevarlo en paz.

Pero esto cambió. El virus entró a su cuerpo e hizo estragos.

«Al inicio fue fiebre y temperaturas muy altas, mucho sudor y dolor de cuerpo. Una noche sudé tanto que mi figura quedó marcada en la cama. Tuve que cambiarme la ropa cuatro veces porque el sudor la humedecía. Aun así pude soportar la enfermedad en la casa», contó.

Dos días después de haber terminado la orden sanitaria, cuando ya estaba bien, despertó agitado. Le costaba respirar y su nivel de oxígeno en la sangre estaba en 82.

«No sé cómo pude calmarme y en la mañana fui al hospital. Me pusieron oxígeno. Me hicieron una placa de tórax. Dos exámenes diferentes de sangre. Después de un rato me dijeron que debía quedarme internado ya que la infección había llegado a mis pulmones», relató.

Para Jorge Guerrero y su familia, el drama apenas empezaba.

«En los salones me impactó el sonido de los equipos de oxígeno de los otros compañeros. Algunas personas necesitan mucha presión para que el oxígeno entre a sus pulmones», dijo.

Aún así, pudo agradecer a Dios que su caso fue leve. Supo lo que fue tratar de respirar y no poder. Bajó peso, perdió capacidad pulmonar y hasta le aumentó su miopía.

Hoy, este hombre que muchos conocen por su trabajo, hace un llamado a todas las personas para que mantengan activos todos los protocolos sanitarios y sobre todo que acudan a vacunarse.

«Es impresionante ver a alguien pelear contra esa infección durante horas y perder la batalla, me tocó ver a dos personas morir a mi lado por eso. Las personas parecen estables y entran en gravedad y en cuestión de minutos fallecen».

Luego de 5 días, el día que podía regresar a casa tuvo una de las experiencias más fuertes. Una que le marcó y por la que hoy hace este llamado.

«Estaba hablando con un hombre joven que no parecía tan enfermo. Le conté que me dieron la salida. Se alegró por mí. Fui a quitarme la ropa de hospital y a ponerme la mía y, cuando volví para despedirme de todos los del salón, ya estaba muerto. Eso me impactó muchísimo. Es un mensaje de lo frágil que puede ser la vida frente al covid», concluyó.

Su último mensaje es: «La vacuna no es garantía de que no nos vayamos a contagiar, pero vamos a tener más oportunidades de salir con vida».