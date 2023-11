¡Lo logró! Vecino de La Tigra con autismo alcanzó el trabajo que soñaba

Esta es una historia de esfuerzo, de lucha y sobre todo, de no perder nunca la esperanza a pesar de lo que pueda costar.

El protagonista es Pablo Quirós, un vecino de La Tigra de San Carlos, de 21 años y quien afrontó bullying en algunos centros educativos hasta que el colegio de Florencia encontró tranquilidad y, apoyo para llegar a su meta.

Fue diagnosticado a los 4 años con el Trastorno de Espectro Autista, TEA, pero eso nunca limitó su mente y menos sus sueños.

Es amante de las colecciones y ahí fue donde descubrió el restaurante de comidas rápidas al que soñó entrar a trabajar desde que tenía 3 años. Como en ese entonces no había sede del local en San Carlos, recuerda que le traían las colecciones desde Cartago y de una vez nació el sueño que logró cumplir: trabajar ahí.

Gracias al esfuerzo de sus padres y el apoyo de sus profesoras, sobre todo de la profe Norma Sánchez, el restaurante McDonalds le dio espacio para cumplir ese sueño mediante una pasantía, requisito para poder graduarse este último año.

“Yo soy el que sirve los frescos, les pongo hielo y el refresco que toca. En un tiempo limpiaba bandejas pero ahora lo que más hago es hacer frescos por que me encanta hacer eso: siempre fue mi sueño y aunque fue por poco tiempo, lo logré”, contó a SCD.

Ponerse el uniforme cada mañana es una de las cosas que más disfruta a pesar de que la pasantía está pronta a concluir. Eso sí, mantiene la esperanza de que su trabajo sea tan bueno que la empresa quiera mantenerlo.

“A mi me encantaría quedarme, si me lo piden yo me quedo”, dijo Pablo.

Este logro de Pablo lo celebra toda su familia pues ven en él, todo un ejemplo de cómo alcanzar sueños y no rendirse. Incluso su familia es la que está detrás llevándolo de La Tigra a Ciudad Quesada todos los días a su trabajo y también, de regreso a casa.

Pablo disfruta mucho la cocina y valora estudiar para chef. Cortesía.

“Yo siempre he dicho que si él sirve de inspiración ya es ganancia en este mundo y yo digo que, que dicha que ya esto (inclusión) para en San Carlos por que antes, cómo costaba”, expresó Gabriela Guerrero, la mamá de Pablo.

Durante la celebración de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo fue uno de los que emitió una motivación a los asistentes sancarleños y su mensaje fue claro: ¡Más inclusión!