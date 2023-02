Llega el inicio de la Cuaresma. Repase el horario de las misas de este Miércoles de Ceniza

Este 22 de febrero, los fieles católicos inician la Cuaresma previa a la Semana Santa 2023.

El tradicional Miércoles de Ceniza convoca a miles de fieles para dar inicio a la preparación de 40 días ante de la Semana Mayor.

La Diócesis de Ciudad Quesada tiene todas sus parroquias listas para recibir a los asistentes en distintos horarios que acá, le dejamos:

Nuestra Señora de Lourdes, Boca de Arenal

9:00 a.m. Boca de Arenal

11:00 a.m. Colegio

4:00 p.m. Bella Vista

5.30 p.m. Boca de Arenal

7:00 p.m. Boca de Arenal

El Buen Pastor, Río Frío

10:00 a.m. Centro Parroquial

10:00 a.m. La Rambla

4:00 p.m. Finca 2

4:00 p.m. Huetares

5:30 p.m. Finca 10

5:30 p.m. Horquetas

7:00 p.m. La Victoria

7:00 p.m. Centro Parroquial

Santa Rosa de Lima, Pocosol

10:00 a.m. Centro Parroquial

4:00 p.m. Coopevega

4:00 p.m. Buenos Aires

6:00 p.m. San Joaquín

7:00 p.m. Centro Parroquial

San Carlos Borromeo, Catedral

6:30 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m.d., 4:00 p.m., 6:00 p.m., 8:00 p.m. Catedral

5:00 p.m. Buena Vista

San Isidro Labrador, Peñas Blancas

9:00 a.m. Centro Parroquial.

5:00 p.m. Chachagua.

7:00 p.m. Centro Parroquial.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Florencia

8:00 a.m. Centro Parroquial

4:00 p.m. San Juan

4:00 p.m. La Vega

6:00 p.m. Santa Clara

6:00 p.m. Platanar

7:30 p.m. Centro Parroquial

San Antonio de Padua, Pital

7:00 a.m. Centro Parroquial

4:30 p.m. Veracruz

6:00 p.m. Centro Parroquial

6:00 p.m. Los Ángeles

8:00 p.m. Puerto Escondido

8:30 p.m. Centro Parroquial

San Juan Bosco, La Fortuna

10:00 a.m. La Fortuna

3:30 p.m. Tres Esquinas

4:30 p.m. San Josecito

4:30 p.m. Sonafluca

5:00 p.m. El Tanque

6:00 p.m. La Perla

6:00 p.m. Los Ángeles

7:00 p.m. La Fortuna

San José, Aguas Zarcas

8:00 a.m. Aguas Zarcas

9:30 a.m. La Palmera

9:30 a.m. Los Chiles

9:30 a.m. Cerro Cortés

5:30 p.m. Santa Rosa

5:30 p.m. Esquipulas

5:30 p.m. Santa Fe

7:00 p.m. San Francisco

7:00 p.m. Las Delicias

7:00 p.m. Aguas Zarcas

Nuestra Señora del Carmen, La Tigra

10:00 a.m. La Tigra

4:00 p.m. Valle Azul

6:00 p.m. La Tigra

San Martín de Porres, Ciudad Quesada

8:00 a.m. San Martín

6:00 p.m. San Martín

San Roque, Ciudad Quesada

6:00 a.m. Centro Parroquial

8:00 a.m. Centro Parroquial

10:00 a.m. Centro Parroquial

10:00 a.m. El Carmen

10:00 a.m. Hospital

4:00 p.m. Centro Parroquial

4:00 p.m. Dulce Nombre

5:30 p.m. Linda Vista

5:30 p.m. Cedral

6:00 p.m. Centro Parroquial

7:00 p.m. Los Ángeles

8:00 p.m. Centro Parroquial

San Rafael Arcángel, Guatuso

10:00 a.m. San Rafael

10:00 a.m. Hogar de Ancianos, Julia Bolaños

3:00 p.m. Cabanga

3:00 p.m. Colonia Naranjeña

5:00 p.m. El Valle

5:00 p.m. Los Ángeles

7:00 p.m. Katira

7:00 p.m. San Rafael

Santo Domingo de Guzmán, Monterrey

8:30 a.m. El Alto

10:00 a.m. Monterrey

3:00 p.m. La Orquídea

5:00 p.m. Jicarito

7:00 p.m. Monterrey

San Agustín, Puerto Viejo

9:00 a.m. Puerto Viejo

9:00 a.m. La Guaria

9:00 a.m. La Virgen

11:00 a.m. Los Lirios

11:00 a.m. La Colonia

11.00 a.m. San Ramón

2:00 p.m. Las Marías

3:00 p.m. Zapote

3:00 p.m. Llano Grande

3:00 p.m. Las Palmitas

3:00 p.m. Pueblo Nuevo

3:00 p.m. Arbolitos

3:00 p.m. La Gata

4:00 p.m. Río Magdalena

4:00 p.m. La Chiripa

4:00 p.m. La Aldea

4:00 p.m. La Delia

5:00 p.m. Rancho Chilamate

5:00 p.m. San Julián

5:00 p.m. El Roble

5:00 p.m. San Isidro

5:00 p.m. Paraíso

5:00 p.m. California Tico

5:00 p.m. Flaminia

5:30 p.m. Caño San José

6:00 pm. Chilamate

6:00 p.m. Naranjal

6:00 p.m. Comando

6:30 p.m. Malinche

7:00 p.m. El Amigo

7:00 p.m. La Chilera

7:00 p.m. Puerto Viejo

7:00 p.m. La Virgen

San Francisco de Asís, Los Chiles

5:00 a.m. Los Chiles

9:00 a.m. Buenos Aires

10:00 a.m. Los Chiles

11:00 a.m. Caño Negro

3:00 p.m. Los Chiles

4:00 p.m. El Parque

6:00 p.m. Los Chiles

8:00 p.m. Los Chiles

Nuestra Señora de la Candelaria, Venecia

7:15 a.m. Venecia Centro

10:00 a.m. Venecia Centro

10:00 Marsella

5:00 p.m. Pueblo Viejo

5:00 p.m. Los Alpes

5:00 p.m. San Cayetano

5:00 p.m. Las Huacas

5:00 p.m. Buenos Aires

5:00 p.m. Río Cuarto

5:00 p.m. Colonia Carvajal

5:00 p.m. Barrio San Martín

6:00 p.m. La Unión

6:00 p.m. Colonia Toro Amarillo

7:00 p.m. Venecia Centro

7:00 p.m. San Miguel

7:00 p.m. Ujarrás

San Rafael Arcángel, El Pavón

9:00 a.m. Sede Parroquial

9:00 a.m. Núcleo Inmaculada

10:00 a.m. Núcleo Cristo Rey

11:00 a.m. Núcleo Corazón de María

12:00 m.d. Núcleo El Carmen

1:00 p.m. Núcleo San José

3:00 p.m. Núcleo San Antonio

6:00 p.m. Sede Parroquial

Santa Rita de Casa, Río Cuarto

6:00 a.m. Santa Rita

9:00 a.m. La Victoria

4:00 p.m. Santa Isabel

6:00 p.m. Santa Rita

*Información Radio Santa Clara