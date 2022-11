¡Llega el Adviento! Puede llevar a bendecir sus coronas este fin de semana

Los creyentes católicos inician el Adviento este fin de semana. En la Parroquia San Carlos Borromeo, Catedral, el Padre Mario Echavarría Ureña, confirmó que la bendición de las Coronas de Adviento será en todas las Eucaristías, tanto en la Catedral como de las filiales.

Este, será el horario de misas para el sábado 26 y domingo 27 de noviembre, cuando se inicia el nuevo Año Litúrgico en la Iglesia Católica.

En la Catedral: Sábado, a las 7:00 p.m.; Domingo, a las 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m.d., 4:00 p.m. y 6:00 p.m.

En las filiales: El sábado: Ron Ron, 3:30 p.m., Baltazar Quesada., 3:30 p.m.; Buena Vista, 5:00 p.m.; San Antonio, 5:00 p.m.; y Lourdes, 5:30 p.m. El Domingo: Corazón de Jesús, 8:00 a.m; San Rafael, 9:30 a.m.; La Abundancia, 10:00 a.m.; La Asunción, 11:00 a.m.

El sacerdote invitó a vivir en familia este Tiempo de Adviento y que se pueda hacer de la mejor manera y con la mayor disposición, por lo que la bendición de las coronas es una buena forma para empezar lo que es también el nuevo Año Litúrgico.

Por su lado, el Padre Stward Jesús Benavides Cedeño, vicario parroquial de la Catedral, indicó que este tiempo de espera en el Señor se puede vivir de muchas maneras, como, por ejemplo: “ayudar en casa con aquello que más me cueste trabajo, rezar en familia por la paz del mundo, hacer la Corona de Adviento en casa y tener la iniciativa de hacer el portal”.

Como Responsable de la Pastoral Juvenil en la Diócesis de Ciudad Quesada, el Padre Stward también señaló:

“Creo que, en la etapa de la juventud, es muy diciente que algunos jóvenes actualmente han llevado la batuta en la propia familia, con respecto a algunas prácticas religiosas” y animó a vivir este tiempo de esperanza en unidad y en todas las realidades que nos corresponda vivir.

Las personas pueden llevar preparadas sus Coronas de Adviento, pero si aún no las tienen, pueden adquirir la Corona de Adviento y las candelas en la Catedral.

Tienen un costo de 4 mil colones. Deben pedirlas con anticipación al Whatsapp: 8451-3156 o a la oficina: 2460-1586