Librar la muerte en medio de la nada tras ser mordido por una terciopelo

3 meses y 20 días internado fue poco tiempo para don Marvin Ramírez cuando piensa que, pudo regresar a casa y contar la historia.

El 30 de enero de este año, don Marvin estaba chapeando una parcela que tiene en La Amapola en Guatuso cuando un enemigo silencioso lo atacó.

Una serpiente terciopelo, que él describe como muy grande, llegó por atrás y lo mordió cerca de la pantorrilla del pie izquierdo. Solo, en medio de la nada pensó con calma para salvar su vida.

“Yo sentí como un golpe y donde volví a ver, ahí estaba. Yo lo que hice fue que agarré para la casa a buscar ayuda pero cuando llegué, ya no pude abrir la puerta y caí; ya iba con la vista nublada”, contó.

La llamada que le salvó la vida

Don Marvin sabía que si lograba entrar podía acceder a su teléfono celular y así avisar a su familia para que enviaran ayuda.

Con la mínima fuerza se levantó de nuevo, abrió la puerta e hizo la llamada que le salvó la vida.

“Llamé a mi esposa que estaba en Naranjo y vale que ella me contestó. Ella llamó a unos amigos para que fueran por mi y yo empecé a caminar hacia afuera y de camino me toparon y me llevaron a la clínica de Guatuso”, recordó.

Esa salida fue interminable, en medio de lluvia y mucho barro caminando pues, las condiciones del terreno no permiten el ingreso de vehículos.

Mientras, doña Xinia Cambronero, su esposa se ahogaba en preocupación con llamadas insistentes sin respuesta.

“Yo lo llamaba y no me contestaba hasta que un amigo tomó el teléfono y me avisó que ya estaban en la clínica pero, fue tamaño susto”, dijo.

De Guatuso lo trasladaron al hospital San Carlos donde se mantuvo 110 días hasta que esta semana pudo regresar a su casa en Ángeles de Peñas Blancas, San Ramón.

Considera que tener mente fría, no asustarse y tener fuerza fue indispensable para que el veneno de la serpiente no corriera tan rápido por su cuerpo.

Don Marvin logró machetear a la serpiente que describió de gran tamaño. Cortesía.

“Yo calculo que el veneno tardó como unos 15 minutos en hacer efecto hasta que ya empecé a marearme y perder la vista”, cuenta don Marvin.

Desde ese momento, hasta altas horas de la noche cuando despertó en una cama del hospital, solo vio su pierna vendada con el detalle de que los médicos tuvieron que abrirla para extraer el veneno.

“Yo creo que es un milagro, los médicos dicen que yo me morí por un rato y volví otra vez, apenas estoy aquí contando el cuento”, comentó.

Don Marvin fue recibido en su casa con globos y mucho amor de toda su familia, misma que nunca perdió la fe, oró y esperó por el milagro.

Información: Esteban Matamoros