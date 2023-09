Las manos detrás de cada una de las misas de la Catedral de Ciudad Quesada

Desde hace 5 años, Zayda Villalobos es la sacristana de la Parroquia Catedral en Ciudad Quesada y aunque muchos la ven, a menudo en la Iglesia, pocos saben cuál es su trabajo.

Su primera jornada inicia a las 7:00 a.m., la misión es alistar todo lo que los sacerdotes necesitan antes de las eucaristías y, un poco más.

Lo primero es abrir las puertas de para en par, encender algunas luces e ir a la sacristía a alistar lo que más tarde, debe llevar al altar.

También debe ir a la otra sacristía, donde están las prendas que usan los sacerdotes, elegirlas como las albas y las casullas, y dejarlas listas, solo para que ellos lleguen y se las pongan.

“Mas o menos uno ya sabe cuáles son los gustos de los padres, de cuál le gusta, cuál no le gusta, de que si son fresquitas o no, entonces las albas son de uso personal y uno sabe cuál es de cuál”, contó mientras abría el ropero donde están todas las prendas.

Luego, va en busca de los cáliz, los vinos, y todo lo demás que los padres deben tener a mano durante las eucaristías.

Cuando faltan 15 minutos para la misa, sube los 40 escalones que la llevan hasta el campanario y, con toda la fuerza del mundo, empiezan a sonar Carlota y Guadalupe (así se llaman las campanas), para avisar a los fieles que ya pronto, inicia.

A medio día, termina la primera parte de la jornada. Ella sale y regresa a las 5:00 p.m. con el mismo ritual.

Subir y bajar gradas para llegar al campanario es cosa de cada hora para ella. Foto: SCD.

Más que sacristana

Pero aparte de todos los oficios que tienen que ver con las misas, Zayda es “Soila”. Limpia, sacude, ordena, repara y hasta se enfrenta a las personas que llegan a hacer sus fechorías a la Catedral.

“Aquí hemos tenido algunos hurtos, me encuentro parejitas en cositas que hay que sacar por que la gente no entiende que esta es la casa de Dios. A mi me dicen de todo por que los saco pero ya no me afecta lo que me dicen”, contó.

Una de las partes más duras es la limpieza del piso de la Catedral y aunque cualquiera pensaría que el día más difícil es el lunes después de las misas de los domingos pero, para ella no.

El día más duro es el martes cuando, agarra el palo de piso y con cera líquida empieza a sacar suciedad y dar brillo.

“Yo soy hiperactiva y la limpieza no se puede hacer en un solo día. Lo que hago es que los lunes es recoger basurillas, limpio las naves y la sacristía; ya el martes le entro de lleno”, dijo.

Ella recibe ayuda de una nuera quien lo hace por su propia voluntad y es quien por ejemplo le ayuda con la limpieza de las bancas y algunas partes de la Catedral.

Doña Zayda tiene libre los miércoles y regresa el jueves a quitar las telas de araña con aparto especial que ella misma adaptó para la altura de la infraestructura y también dejar impecable el altar para la exposición del Santísimo.

Ella también asume la limpieza de los candelabros, las imágenes santas y todo lo que usted ve cuando entra a la Iglesia. Por eso, hay otras personas que le ayudan con los lavados especiales de las indumentarias de los padres y algunos otros artículos ornamentos, manteles y las casullas.

A través de estos años descubrió que “uno de sus mejores amigos es el W40” que le ayuda a solucionar muchos de los problemas que tienen que ver con fuerza.

Por si fuera poco, también se encarga de alistar los sistemas de sonido tanto para los sacerdotes y los ministros como para los coros.

La segunda jornada de trabajo de ella concluye a las 7:00 p.m. y eso le permite adelantar trabajo para el día siguiente.

“Dejo muchas cosas listas para el otro día para en la mañana no tener que correr tanto y por que a veces la gente llega y le pregunta cosas a uno y para poder atender a la gente yo tengo que tener cosas listas, que yo llego y saco y cambio y la ventaja es que soy hiperactiva”, manifestó riendo.

La dejamos en su jornada vespertina con todo listo para que el Padre Steward llegara a la misa de las 6:00 p.m. Una hora exacta de trabajo sin descansar un solo minutos cruzando de lado a lado la catedral y subiendo y bajando las gradas del campanario

Pero pese a esa labor extenuante hay algo seguro en ella: ama lo que hace por devoción.