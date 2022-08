Lanamme inspecciona obras de perfilado en ruta Buenos Aires-Coopevega

Tras varias e insistentes denuncias de vecinos, funcionarios del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, llegaron hasta las obras en la ruta 227, que comunica Buenos Aires de Pocosol con Coopevega de Cutris.

La gestión, la hizo el diputado oficialista Jorge Antonio Rojas tras atender quejas de vecinos en la que cuestionan la calidad de las obras.

Según esas quejas, los trabajos de perfilado previo al sello asfáltico, no serían de buena calidad pues al poco tiempo de iniciar, ya la ruta muestra deterioro.

Este jueves, funcionarios de Lanamme, Municipalidad de San Carlos, vecinos y la empresa a cargos hicieron los trabajos de campo correspondientes para los análisis técnicos.

«Estaré solicitando al ingeniero del CONAVI un informe técnico del proyecto, para conocer la situación real de lo que está sucediendo con el proyecto de la carretera. Buscaré sentar responsabilidades sobre lo que corresponda. El pueblo merece respeto», manifestó el diputado Rojas.

Los trabajos para la colocación del sello asfáltico en esta ruta que, vecinos esperaron por muchos años, iniciaron en marzo anterior cuando quien dirigía el CONAVI en la Zona Norte, era el ingeniero Esteban Coto. Tras los cuestionamientos de los vecinos, Coto hizo una publicación en sus redes sociales.

«Los sellos asfálticos, perfilados o tratamientos superficiales no son la solución al problema, solo son el medio hacia la solución definitiva, o bien, el camino al fracaso si no se reciben como se deben. Esa fue la estrategia utilizada al solicitarlos. Así se solucionaron muchos kilómetros de red vial nacional en el pasado reciente, a las pruebas me remito», publicó.

Esas obras consisten en mejoras en 22 kilómetros de vía hasta Coopevega en una primera instancia pero luego, se extendería hasta Moravia de Cutris. Las obras están a cargo de la Constructora Herrera.

Desde diciembre de 2020, la Contraloría General de la República aprobó 500 millones de colones para la intervención de la vía pero, Conavi retardó su ejecución.