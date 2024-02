La sombra del vergonzoso 61,46% de abstencionismo rodea elecciones municipales en San Carlos

La vergonzosa estadística de abstencionismo aumentó en 3.06% en las elecciones municipales de 2020 en comparación con el proceso de 2016.

En 2016, 58 de cada 100 sancarleños no votó y para 2020 la cifra aumentó en tres personas. Es decir, 61 de cada 100 sancarleños se quedó en casa.

En números, solo 40.816 de los 113.408 sancarleños inscritos para ese proceso, salió a votar. La mitad de ellos votó por la reelección de Alfredo Córdoba.

Según el reporte del TSE, La Fortuna, Pital y Aguas Zarcas fue donde menos gente votó. La Fortuna fue donde menos gente votó, el abstencionismo llegó a la vergonzosa cifra de 70.09%.

¿Qué puede pasar este 2024?

Para este proceso electoral que concluye el 04 de febrero, hay inscritos 123.129 sancarleños. La intención es que, la gran mayoría salga a votar pero el panorama parece no es muy alentador, según expertos.

La sombra de abstencionismo en procesos de gobiernos locales, se mantiene alrededor de estas elecciones, pese a los esfuerzos de los 7 candidatos por convencer a las personas.

“Si tenemos un pronóstico reservado en cuanto a lo que es la participación para esta electoral. El proceso depende muchísimo de la movilización el día de las elecciones, y es ahí donde los partidos están teniendo un reto enorme para, primero visibilizarse, segundo que los electores sepan que tienen opciones”, explicó Esteban Díaz Siles, politólogo.

Uno de los factores claves que podría incidir en el abstencionismo es la desinformación. Pese a múltiples esfuerzos, los electores desconocen si quiera quiénes son los aspirantes a la alcaldía o bien, no buscan fuentes de información que confirmen lo que les llega por medio de las redes sociales.

“Ya no es una apatía de que a la gente no le interesa votar si no, es una apatía de que los candidatos les caen mal y esto viene alimentado por el tema de las cajas de resonancia que es que cada quien se alimenta de su propia fuente, le creen a esa y lo demás no lo toman en cuenta”, añadió el experto.

El próximo 04 de febrero, Vanessa Ugalde, Juan Carlos Quirós, Nelson Ugalde, Marvin Castillo, Jessica Miranda, Juan Diego González o, Luis Fernando Solís se convertirá en la máxima autoridad política de San Carlos.

Las urnas abren de seis de la mañana a seis de la tarde. ¡Vaya a votar!

