La historia de empatía detrás de un intento de asalto en Ciudad Quesada

Esta es la historia positiva de un hecho lamentable, uno más de violencia en Ciudad Quesada pero que tuvo final tranquilo y como protagonista, un héroe sin capa.

Muchos vieron y compartieron el video en el que un asaltante intenta robar a una señora en el barrio Hogar de Ancianos el domingo anterior, a plena luz del día.

Dichosamente el robo fue frustrado por un mero acto de empatía que trascendió aún más que las intenciones del asaltantes.

Muchos se preguntaron ¿Quién fue el valiente que, sin pensarlo dos veces se bajó de un carro para ayudar a la señora?

Aunque prefiere guardar su identidad, como buen superhéroe, sancarlosdigital.com logró conversar con él y conocer la historia de empatía, detrás del intento de asalto.

“Iba yo con mi novia, yo iba de pasajero; cuando íbamos pasando por donde se dieron los hechos veo que un hombre se le abalanza a la señora y yo reacciono sin pensar en nada más, ni en mi bienestar ni nada y solo le dije a mi novia que parara… ella paró de inmediato y empezó a sonar el pito para alertar a más gente y vecinos… y yo solo pensé en bajarme del carro y fue tal el instinto que ni la puerta podía abrir por que tenía seguro y ni pensé en quitar el seguro”, narró este joven.

Ya abajo del carro, por su mente seguía pasando nada más ayudar a la señora quien además, se mostró con fuerza ante el delincuente según se ve en el video.

“Cuando me bajo, veo que el asaltante sale corriendo y logré ver que llevaba en la mano un cuchillo bastante grande, como de cocina y ahí fue cuando me quedé detenido porque jamás pensé que hubiera un arma y por eso, es que en el video se ve que me quedo como detenido, donde veo que sale corriendo y no lo persigo porque cuando me bajé me dije a mi mismo que si estaba solo con las manos lo agarraba aunque sea a patadas”, relató.

Donde ese joven vio el arma y su tamaño fue cuando decidió no intervenir y dejar que el sujeto saliera huyendo.

“Yo solo sentí el instinto de ayudar, más que era una señora; no pensé que me fuera a pasar a mi, no pensé que iba a haber un arma y no pensé en nada más que ayudar y gracias a Dios no pasó a más y la señora está bien aunque no sé cómo porque, durante el forcejeo él tuvo el cuchillo en la mano”, contó.

Luego del incidente, este joven se aseguró que la señora estuviera bien y segura. Contó que habló poco con ella pero sí trató de mantenerse junto a ella para que se sintiera a salvo y calmarle de su estado de shock.

Poco a poco llegaron algunos vecinos de la zona e incluso familiares quienes llevaron a la víctima a un hogar seguro. Y es que, desde el momento en el que él y su novia se detuvieron, ella quien era la que conducía empezó a sonar el pito para alertar al barrio.

Cuando todo estuvo en paz, el héroe si capa subió al carro y se fue pero, dejó una enorme lección de empatía y amor al prójimo en medio de tanta violencia que azota el cantón.