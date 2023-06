¡La distancia no impide soñar! En Upala Bryan sueña con ser ingeniero

En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, los límites geográficos no son un obstáculo para aquellos que buscan ampliar sus horizontes académicos y profesionales.

Tal es el caso de Bryan Duarte López, un joven de 24 años que residen en Upala de Alajuela, quien hoy, gracias a las facilidades de la tecnología, se encuentra persiguiendo su sueño de convertirse en ingeniero en Sistemas de Computación y un experto en Ciberseguridad.

Y es que sin importar que su residencia esté a 240 km de distancia de la Universidad Fidélitas, Bryan ha optado por la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación en la modalidad 100% virtual, lo que le permite combinar su pasión por la tecnología, con la comodidad de estudiar desde su hogar, rodeado de hermosos parajes verdes.

La elección de Bryan por la modalidad 100% virtual le ha brindado múltiples beneficios.

“Además de la oportunidad de estudiar lo que siempre he querido, el hecho de ahorrar tiempo y dinero en transporte hospedaje y alimentación me parece una excelente opción. Otra ventaja es que tengo acceso siempre al valioso contenido digital ofrecido por la universidad, lo cual me permite consultarlo las veces que sea necesario para entender bien la materia” enfatizó Duarte.

Por su parte, María Concepción, su abuela, quien ha sido un apoyo incondicional para él en su decisión de estudiar, se mostró sorprendida y complacida al enterarse de que Bryan podría cursar su carrera universitaria desde la seguridad y comodidad de su casa.

Un apasionado de la tecnología

Su elección por la ingeniería de sistemas nació a una edad temprana por su pasión a la tecnología y, a pesar de haber tenido que posponer temporalmente sus estudios universitarios para trabajar, aprovechó el tiempo para adquirir habilidades adicionales en inglés y Cisco, preparándose así para emplearse en una empresa de tecnología que es donde trabaja actualmente.

Con miras a su futuro profesional, Bryan anhela poder trabajar en una empresa en Estados Unidos o Canadá, donde pueda obtener una remuneración más alta y desplegar todo su potencial en el campo de la tecnología, sobre todo en un tema tan trascendental en la transformación digital como lo es la seguridad informática.

¡Nunca pare!

Bryan aprovecha su experiencia para motivar a todas las personas interesadas en estudiar que se encuentren fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), a no rendirse nunca, ni abandonar los estudios por más tropiezos que se presenten, todo lo contrario, los alienta a buscar todas las oportunidades de crecimiento profesional, aunque el ritmo que tengan que llevar, sea más lento. Destaca la importancia de esforzarse y perseverar, ya que todo sacrificio tiene su recompensa.

“Bryan Duarte López es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y la determinación pueden superar las barreras geográficas, demostrando que no hay límites para aquellos que buscan alcanzar sus metas educativas y profesionales”, destacó Wilberth Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación de Universidad Fidélitas

Bryan trabaja arduamente para alcanzar su meta y concluye con entusiasmo que vivir en Upala y poder estudiar en una universidad de prestigio en San José representa una gran oportunidad para la población de todo el país, sobre todo, que en su caso le está apostando a la carrera con mayor demanda laboral dentro y fuera del país.